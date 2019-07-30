Путин упростил получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право автовладельцу самостоятельно получить номерной знак на транспортное средство у изготовителя государственных регистрационных знаков. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон также устанавливает, что на вывозимое из страны транспортное средство или его шасси надо оформить регистрационный документ. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Принятый в 2018 году закон «О госрегистрации транспортных средств» содержит ряд нововведений в области регистрации автомобилей. В частности, автодилеры получают право регистрировать новые автомобили и выдавать номера — клиенту не понадобится даже ехать в ГИБДД.

МВД было решено не исключать полностью из процесса выдачи автомобильных номеров. Соответствующие поправки подготовлены думским комитетом по транспорту и внесены в парламент в начале года. Разработчики пояснили, что лишь в 11 субъектах федерации есть достаточное количество компаний, способных удовлетворить спрос на печать номерных знаков.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Без ГИБДД номер не проходит».