АвтоВАЗ поехал в суды

После вынужденной остановки конвейера с 3 по 5 июля Авто­ВАЗ заявил ряд судебных исков к нижегородскому заводу «Авто­компонент». Простой производства автогигант объяснил перебоями в поставках комплектующих со стороны контрагента, с которым давно работает. Общую сумму убытков истец оценил в 18 млн руб. Стороны не комментируют судебные споры, как и перспективы дальнейшего сотрудничества. Ранее в ГК «Автокомпонент» отмечали, что действующие цены автозавода не покрывают их расходы на производство комплектующих для АвтоВАЗа, возможно, компромисс будет найден в суде.



АвтоВАЗ обратился в арбитражные суды Нижегородской и Самарской областей с пятью исками о взыскании убытков с нижегородского ООО «Завод Автокомпонент», дочерней структуры ГК «Автокомпонент» бизнесмена Олега Зайцева. Автогигант требует взыскать с давнего поставщика комплектующих для конвейерной сборки машин в Тольятти и Ижевске в общей сложности 18 млн руб., предварительные заседания начнутся в августе и сентябре. Подробности исковых заявлений в судебной картотеке не раскрываются, однако они могут быть связаны с требованиями компенсации убытков после июльского перебоя поставок пластмассовых компонентов интерьера и экстерьера АвтоВАЗу.

Напомним, 3 июля концерн объявил о приостановке на неопределенный срок всех сборочных линий, объяснив решение «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент"». Нижегородского поставщика комплектующих резко раскритиковал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обвинивший ООО в шантаже. Он заявил, что поставщик выставил АвтоВАЗу завышенные цены на комплектующие, по которым концерн не был готов покупать запчасти, и прекратил поставки в одностороннем порядке. В группе «Автокомпонент» тогда объяснили, что ведут переговоры о поднятии закупочных цен с АвтоВАЗом с октября 2018 года, но договоренности достигнуты не были. «Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа», — подчеркивали в «Автокомпоненте».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод "Автокомпонент"» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля автодеталями. Предприятие входит в группу компаний «Автокомпонент». Непосредственно производством занимаются «Производственная компания Автокомпонент Тольятти» и «Производственная компания Автокомпонент Нижний Новгород». Бенефициар — Олег Зайцев. По итогам 2017 года при выручке в 6,3 млрд руб. прибыль компании составила 3,3 млн руб.

Ситуацию удалось урегулировать в короткие сроки: уже 5 июля АвтоВАЗ вновь запустил производство после возобновления поставок комплектующих. Автозавод заявил, что условия контракта не изменились и будут исполняться без дополнительных условий. Также АвтоВАЗ оставил за собой право «взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки». В пресс-службе АвтоВАЗа не стали комментировали поступившие в суд исковые заявления, как и перспективы сотрудничества с ГК «Автокомпонент» в условиях предлагаемой контрагентом ценовой политики. В ГК «Автокомпонент» не ответили на запрос “Ъ-Приволжья”.

Отметим, перебои в поставках запчастей нижегородской компанией наблюдаются не первые. В 2017 году из-за прекращения поставок приостанавливал конвейер GM-­АвтоВАЗ, в апреле 2018 года из-за нехватки топливных баков останавливалось производство АвтоВАЗа. Предстоящие арбитражные споры о взысканиях убытков также не единственные: в апреле АвтоВАЗ взыскал с нижегородского завода 288 тыс. руб. убытков за недопоставку компонентов, в июле концерн отсудил еще 248 тыс. за детали ненадлежащего качества. ­Добавим, в 2018 году московское ООО «Торговый дом Полипластик» из-за долга по поставкам материалов на 100 млн руб. подало заявление о банкротстве «ТЗК Автокомпонент» и «Завод Автокомпонент», в июне 2019 года задолженность была погашена.

Роман Рыскаль