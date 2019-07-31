Реклама без двигателя

Городские власти начали приводить к единому внешнему виду весь муниципальный общественный транспорт, включая трамваи. Привести машины к единому стилю могут обязать и владельцев частных автобусов. Таким образом, общественный транспорт останется без наружной рекламы. Одни участники рынка считают такую рекламу неэффективной, другие — единственно возможным носителем в центре города. Опрошенные перевозчики готовы потерять доходы от рекламы, но при установлении справедливого тарифа.



МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) начало приводить внешний вид трамваев к единому стилю с автобусами. «Пока оформлены два трамвая, оставшиеся планируется постепенно оформить так же»,— пояснили „Ъ-Прикамье“ в МУП.

Напомним, этой весной муниципальное предприятие вышло на рынок автобусных перевозок, получив семь маршрутов. Для МУПа краевые и городские власти закупили 85 автобусов. По решению краевых властей все автобусы были оформлены в едином фирменном «Пермском» стиле, который представляет собой красно-белые тона.

Отметим, что сейчас пермские трамваи используются как носители наружной рекламы. Источник в мэрии пояснил, что постепенно, по мере завершения договоров с рекламодателями, МУП будет отказываться от размещения рекламы. По его данным, такая установка исходит от руководства региона. «Так будет красивее. Да, часть доходов потеряем, зато внешний вид глаз радует»,— отметил источник.

Ранее пермские СМИ сообщали, что единый стиль городские власти планируют распространить и на частные автобусы. На предстоящих в следующем году конкурсах по распределению автобусных маршрутов предполагается включить в документацию соответствующее требование.

Бывший директор ПГЭТ и депутат гордумы Александр Филиппов сообщил, что при его руководстве доход МУПа от наружной рекламы на бортах составлял примерно 3 млн руб. в год, что, по его мнению, является крупным доходом. «Особенно, когда идет речь о планово-убыточном предприятии, для которого любая копейка существенна»,— отметил депутат.

Впрочем, Дмитрий Порохин, экс-директор рекламного оператора «Прайм», считает доходы транспорт­ников от рекламы небольшими. Стоимость аренды одного борта составляет 4–10 тыс. руб. в месяц, стоимость оклейки одного ТС — 10–30 тыс. руб.

«Рынок очень дешевый: мало платит заказчик — мало получает собственник транспорта. Соответственно, у него нет цели мыть автобус каждый день, это просто экономически невыгодно. А на грязных бортах реклама смотрится плохо и отпугивает заказчиков. Федеральные рекламодатели на нее денег почти не дают»,— поясняет эксперт.

Пермский предприниматель Борис Галкин, напротив, считает, что рекламный рынок Перми потеряет, если у него исчезнет возможность размещения в общественном транс­порте. Учитывая, что в центральном районе Перми наружная реклама властями полностью запрещена, то автобус остается единственным шансом увидеть ее здесь, полагает участник рынка.

Перевозчик Олег Боровик считает, что если положение о едином внешнем стиле общественного транс­порта будет принято, то перевозчики упираться не будут. «Каких-либо проблем с этим не вижу. Главное, чтобы все затраты перевозчиков были учтены в тарифе»,— сформулировал основу сотрудничества с властью бизнесмен.

Вячеслав Суханов