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На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой

Трое участников пикета в память о журналистке и главе чеченского правозащитного центра «Мемориала» Наталье Эстемировой задержаны на Красной площади в Москве. Как сообщил «Мемориал» в Twitter, задержаны руководитель программы сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина, спецкор «Новой газеты» Елена Милашина и председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.

Участники акции простояли в пикете несколько минут. Затем их задержали на основании запрета пикетов на Красной площади и отправили в ОВД «Китай-город».

Наталья Эстемирова была похищена утром 15 июля 2009 года в Грозном и через несколько часов найдена застреленной в Ингушетии. Убийство до сих пор не раскрыто. Правозащитники предполагают, что это были сотрудники силовых структур, и связывают ее убийство с ее профессиональной деятельностью.

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