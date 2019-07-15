На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой

Трое участников пикета в память о журналистке и главе чеченского правозащитного центра «Мемориала» Наталье Эстемировой задержаны на Красной площади в Москве. Как сообщил «Мемориал» в Twitter, задержаны руководитель программы сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина, спецкор «Новой газеты» Елена Милашина и председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.

Участники акции простояли в пикете несколько минут. Затем их задержали на основании запрета пикетов на Красной площади и отправили в ОВД «Китай-город».

Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина и Елена Милашина задержаны на Красной площади за пикет в память Натальи Эстемировой. Запись прямого эфира с акции см. у нас в инстаграме. pic.twitter.com/Hzkk6lgMTu — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) 15 июля 2019 г.

Наталья Эстемирова была похищена утром 15 июля 2009 года в Грозном и через несколько часов найдена застреленной в Ингушетии. Убийство до сих пор не раскрыто. Правозащитники предполагают, что это были сотрудники силовых структур, и связывают ее убийство с ее профессиональной деятельностью.