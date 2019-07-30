Минтранс спрогнозировал резкое увеличение грузопотока Севморпути в 2024 году

Министерство транспорта России подготовило прогноз развития Северного морского пути (СМП) в Арктике, согласно которому грузооборот вырастет с 17 млн т в 2018 году до 26 млн т по итогам 2019 года. В 2022 году грузооборот составит 32 млн т, в 2023 — 45 млн т, а в 2024 году ожидается резкий скачок — почти в два раза — до 80 млн т, пишет РБК со ссылкой на документы Минтранса. Прогноз Минприроды и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в целом сходятся с данными Минтранса, но рост грузооборота ожидается более плавным.

Согласно данным Минприроды, в основном загрузка Северного морского пути будет обеспечена за счет СПГ-заводов НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане, добычи конденсата «Газпромом» и НОВАТЭКом, добычи нефти «Газпром нефтью» на Новопортовском месторождении и «Нефтегазхолдингом» на Пайяхском месторождении, добычи угля «ВостокУглем» и «Северной звездой».

Напомним, «Росатом», отвечающий за инфраструктуру Севморпути, считает, что целевой грузопоток в 80 млн т в год к 2024 году будет не только достигнут, но и превышен — до 92,6 млн т грузов.

25 июля дирекция Севморпути сообщила о том, что проект плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года «содержит все необходимые составляющие и готов к подписанию». «План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, проект которой в соответствии с поручением президента до 1 декабря правительство должно подготовить»,— говорится в сообщении.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Шире Севморпуть».