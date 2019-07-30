Активисту «Открытой России» напомнили о двух административных производствах

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Краснодарскому краю расследует дело в отношении журналиста «МБХ Медиа» Александра Савельева, подозреваемого в участии в нежелательной иностранной организации. По данным следствия, в течение года оппозиционер дважды привлекался к административной ответственности, тем не менее продолжал работу в «Открытой России». Александр Савельев не признает себя виновным и утверждает, что о первом административном протоколе ничего не знал. В ходе расследования во вторник утром к активистам в Краснодаре пришли с обысками, в офисе «Эковахты» прошла силовая операция.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара, рассмотрев постановление заместителя прокурора города, возбудил уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) в отношении журналиста «МБХ Медиа» Александра Савельева, сообщили в СУ СКР.

По данным ведомства, в марте и апреле 2018 года активист принимал участие в общих собраниях регионального отделения сетевого движения «Открытая Россия». По этой причине в августе 2018 года постановлением мирового судьи Прикубанского округа Краснодара Александр Савельев был привлечен к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в работе нежелательной иностранной организации), журналисту был назначен штраф в сумме 7 тыс. руб. В апреле 2019 года Александр Савельев опубликовал на своей странице в сети Facebook символику «Открытой России» и ссылки на сайт организации. Мировой суд Усть-Лабинского района вновь привлек его к ответственности по той же статье, оштрафовав Александра Савельева на 5 тыс. руб., решение вступило в силу в мае 2019 года.

Прокурорская проверка выявила, что Александр Савельев, будучи привлеченным к административной ответственности дважды в течение одного года, не прекратил сотрудничество с «Открытой Россией».

В частности, в качестве журналиста проекта «МБХ Медиа» он провел интервью с Яной Антоновой, координатором сетевого движения «Открытая Россия», которая сейчас привлекается в качестве подозреваемой по аналогичному делу. По мнению следствия, Александр Савельев продолжал работу в «Открытой России», «осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде посягательства на основы конституционного строя и безопасности РФ»,— говорится в постановлении о возбуждении дела.

Адвокат Алексей Аванесян, осуществляющий защиту Александра Савельева, пояснил “Ъ”, что журналисту ничего не было известно о составлении в отношении него протокола в августе 2018 года, на сайте ФССП также нет данных о невыплаченном господином Савельевым штрафе. «Мы запросили в Прикубанском суде материалы дела и намерены восстановить сроки обжалования решения судьи, так как мой подзащитный не был уведомлен о привлечении его к административной ответственности,— рассказал адвокат Аванесян.— Если нам это удастся, основания для возбуждения уголовного дела не будет».

В ходе расследования уголовного дела во вторник утром по трем адресам в Краснодаре прошли обыски, в том числе в офисе организации «Эковахта», где собираются активисты-экологи, некоторые из них ночуют в этом же частном доме. В ходе обысков были изъяты телефоны и ноутбуки.

По мнению адвоката Алексея Аванесяна, применение силы сотрудниками правоохранительных органов во время обыска было не адекватным ситуации.

«Бойцы СОБРа, даже не пытаясь связаться с находящимися в доме, спилили ворота, ворвались в дом, направили боевое оружие на спящих людей, распылили перцовый баллончик»,— рассказал адвокат. По словам собеседника “Ъ”, на действия силовиков будет подана жалоба.

Анна Перова, Краснодар