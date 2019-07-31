«Дом.РФ» получит нового руководителя

Новым главой петербургского филиала банка «Дом.РФ» (ранее назывался «Российский капитал»), специализирующегося на ипотеке и кредитовании строительной отрасли, станет Аркадий Бочарников. В прошлом он уже работал в петербургских филиалах федеральных банков, но не на руководящей позиции. Предшественник менеджера на этом посту Максим Варников перешел в Газпромбанк, где занимается взаимодействием с региональными компаниями «Газпрома».

Петербургский филиал банка «Дом.РФ» возглавит Аркадий Бочарников, рассказали “Ъ” два источника на банковском рынке. В кредитной организации “Ъ” сообщили, что вопрос его назначения руководителем филиала находится на согласовании в Центробанке (ЦБ). Сейчас господин Бочарников занимает должность управляющего директора Северо-Западного регионального центра банка в Санкт-Петербурге, уточнил представитель «Дом.РФ».

В «Дом.РФ» господин Бочарников перешел из страховой группы СОГАЗ, где с 2017 года занимал должность заместителя территориального директора по СЗФО по партнерским и розничным продажам. Перед этим менеджер работал заместителем управляющего филиалом — руководителем розничного бизнеса петербургского филиала Глобэкбанка (с 2018 года является частью Связь-банка), заместителем директора филиала — руководителем центра розничного страхования страховой компании ВСК, директором управления по работе с партнерами Северо-Западного банка Сбербанка России.

Банк «Дом.РФ» специализируется на кредитовании строительной сферы и ипотеке. Кредитная организация на 100% принадлежит госкорпорации «Дом.РФ» (прежнее название — Агентство ипотечного жилищного кредитования) и с 2008 года проходит процедуру санации. Первоначально оздоровление банка должно было завершиться в конце 2018 года, но затем ЦБ заявил о его продлении до 2025 года. На 1 июля, по данным banki.ru, активы «Дом.РФ» составляли 304 млрд рублей, капитал — 26,8 млрд рублей.

До господина Бочарникова филиалом банка «Дом.РФ» в Петербурге руководил Максим Варников, перед этим работавший директором по малому бизнесу центрального филиала центральной региональной дирекции банка «Открытие» (см. “Ъ” от 07.09.2018). По информации “Ъ”, менеджер вернулся в Москву и в июле перешел в Газпромбанк. В кредитной организации “Ъ” сообщили, что господин Варников был назначен начальником управления по работе с региональными предприятиями ПАО «Газпром». Источник “Ъ” называл менеджера членом команды Алексея Поповича, который занимал пост старшего вице-президента группы «Открытие» и отвечал за развитие ее розничного бизнеса. Сейчас господин Попович является первым вице-президентом Газпромбанка.

На сегодняшний день огромное количество людей на петербургском рынке сидит без работы и им не принципиально, в какой именно банк идти, говорит директор консалтинговой компании HR bp Андрей Щербаков. «Дом.РФ — не самый престижный работодатель, но позиция управляющего все равно является статусной. Возможно, господин Бочарников рассчитывает несколько лет поработать на позиции управляющего филиалом, а затем перейти в более крупный банк»,— допускает он.

Источник “Ъ” на банковском рынке говорит, что «Дом.РФ» нужен руководитель, который имеет компетенции в кредитовании юрлиц и понимание данного рынка. Господин Бочарников значительную часть карьеры занимался ипотекой, и с тем, чтобы быстро войти в рынок и наладить работу с эскроу-счетами, у него могут возникнуть проблемы, предполагает собеседник “Ъ”. «Бегать по всем и говорить: "Давайте я вам буду выдавать ипотеку" — это одно, а реализация проектов по финансированию строительства — совершенно другое»,— указывает он. Он работал в достаточно крупных банках и давно на рынке, поэтому знает, что предложить корпоративным клиентам, возражает господин Щербаков.

Константин Куркин