Домены не помещаются в ЕГРЮЛ

Крупнейший российский регистратор доменов Reg.ru предложил закреплять в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) адреса сайтов и электронной почты компаний. Участники рынка называют это антикризисной мерой: спрос на домены в зоне .ru идет на спад, и для его удержания необходим административный ресурс. В Минкомсвязи не видят смысла в повсеместном применении подобной нормы, но готовы рассмотреть ее добровольное внедрение на отдельных рынках.

Регистратор доменных имен и хостинг-провайдер Reg.ru обратился к главе Минкомсвязи Константину Носкову с предложением указывать в ЕГРЮЛ адреса сайтов и электронной почты компаний (копия письма есть у “Ъ”). Сейчас доменные имена почти полностью игнорируются законодательством, хотя могут быть одним из «важнейших нематериальных активов любой современной компании», указывают авторы письма. Кроме того, потребителю приходится самостоятельно определять, какой сайт действительно принадлежит компании, в услугах которой он заинтересован, а какой — подделка или мошеннический ресурс, обеспокоены в Reg.ru. При этом в России уже есть практика внесения сайтов в реестры, указывается в письме, это делает Роскомнадзор при регистрации СМИ, а Центробанк — в справочнике кредитных организаций.

В Reg.ru полагают, что компании можно обязать следить за достоверностью указываемых доменных имен и e-mail в ЕГРЮЛ и ввести административную ответственность для нарушителей. При этом вноситься в ЕГРЮЛ смогут только адреса, зарегистрированные отечественными уполномоченными организациями, статус которых предлагается закрепить законодательно. В Reg.ru отказались от комментариев.

По информации “Ъ”, 29 июля вопрос обсуждался на совещании в Минкомсвязи. Это подтвердил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков. По его словам, предложение о введении дополнительного поля с указанием доменного имени в ЕГРЮЛ требует дополнительной проработки и обоснования, аргументов о необходимости такой меры пока не нашлось. За достоверность данных в ЕГРЮЛ несет ответственность Федеральная налоговая служба, но ей для работы данные о доменах не нужны, для организации обратной связи они также не требуются, поясняет Евгений Новиков.

При этом в ходе совещания договорились, что в сфере деятельности интернет-магазинов или кредитно-финансовых организаций, там, где уровень мошенничества особенно высок, предоставление информации о доменах может носить добровольный характер и координироваться, например, на уровне саморегулируемых организаций, уточнил господин Новиков. «Если потребуется, Минкомсвязь готова оказать содействие и разработать соответствующие нормативные правовые акты»,— отметил он.

Для интернет-магазинов, банков и сервисов, собирающих персональные данные, подтверждение доменного имени действительно было бы актуально, согласен директор Координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев. «Однако мы уверены, что вопрос должен решаться методами саморегулирования, а законодательное регулирование будет здесь избыточным»,— подчеркнул он.

Вряд ли потребители станут обращаться к ЕГРЮЛ, чтобы убедиться в аутентичности того или иного сайта, сомневается директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии распределяющей IP-адреса организации RIPE NCC Максим Буртиков. Это также дополнительная административная и, скорее всего, финансовая нагрузка на компании, полагает он. «Встанет и вопрос прав на доменные имена: смогут ли они в этом случае достаточно быстро переходить к другому владельцу и не приведет ли это к увеличению нагрузки на госорганы, которые будут вынуждены отражать эти изменения в ЕГРЮЛ»,— рассуждает господин Буртиков.

«Каким образом внесение в реестр может справиться с мошенническими сайтами, совершенно не понимаю»,— согласен главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, добавляя, что закрепление в реестре не может быть признаком собственности.

Инициатива вызвана коммерческими интересами, считает гендиректор «101 Домен» Денис Ротанов. «Дело в том, что регистрации в национальной зоне .ru идут на спад и требуется административный ресурс для удерживания пользователей. Меру можно назвать антикризисной»,— рассуждает он.

По данным Statdom.ru, число доменов в зонах .ru и .рф действительно снижается примерно с середины 2017 года. В июне 2019 года их численность составляла 4,96 млн по сравнению с 5,53 млн в мае 2017 года. За Reg.ru числится 37,1% от общего числа доменов в зоне .ru, следом идет Ru-Center Group (принадлежит РБК) с 27%.

Дмитрий Шестоперов