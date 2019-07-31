Земля не все списала

В Новосибирске прокуратура отдала под суд бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Юрия Кузнецова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Как указывается в материалах расследования, экс-чиновник занизил цену земельного участка, в результате чего городская казна недосчиталась 6 млн руб. Во втором эпизоде речь идет о списании с компании долга по арендным платежам в размере 2 млн руб. Вину по всем предъявленным эпизодам чиновник не признал.

Прокуратура Новосибирской области направила на рассмотрение суда уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Юрия Кузнецова. Оно было возбуждено осенью 2019 года по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, в феврале 2018 года чиновник якобы незаконно заключил с ООО «Лидер-НСК» договор купли-продажи земельного участка площадью 5,1 тыс. кв. м на льготных условиях. Фирме он достался всего за 15% от кадастровой стоимости — по цене 1,2 млн руб. Как указывается в деле, ООО не обладало правом на льготы, поскольку не выполнило условия соглашения трехлетней давности: компания не соблюла процент застройки участка, который первоначально находился у нее в аренде. Следствие полагает, что от этой сделки городская казна недополучила около 6 млн руб. (в начале расследования говорилось об ущербе в размере около 14 млн руб.).

Господина Кузнецова заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, санкция по ней — до четырех лет лишения свободы). В октябре 2018 года суд по ходатайству Следственного комитета по Новосибирской области избрал для чиновника довольно мягкую меру пресечения — запрет на определенные действия. Чиновнику запретили покидать квартиру с 20:00 до 8:00, пользоваться средствами связи, включая интернет, а также приближаться менее чем на 250 м к зданиям, в которых расположены подразделения мэрии.

В дальнейшем в деле появился еще один эпизод. Согласно данным следствия, в августе 2017 года горадминистрация и ООО АСК подписали договор аренды земельного участка по ставке около 4 млн руб. в год. Несмотря на то что ежемесячные платежи компания не вносила, чиновник в феврале 2018 года заключил с АСК соглашение о расторжении договора с даты его скрепления подписями. Это, говорится в деле, послужило основанием для списания с компании крупного долга, бюджет Новосибирска не получил арендные платежи на сумму свыше 2 млн руб., а также неустойку в размере более 80 тыс. руб. Как рассказала “Ъ” старший прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью обл­прокуратуры Василина Ковтун, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу. Слушания пройдут в Центральном райсуде.

Вину по инкриминируемым преступлениям глава управления мэрии не признал. «Позиция у нас очень простая. Мой клиент и я считаем его невиновным в этой ситуации и будем отстаивать правоту в судебном процессе»,— заявил “Ъ” адвокат Максим Горбенко, обещая представить развернутую позицию по делу в ходе суда.

Константин Воронов