Сбербанк купил логистический агрегатор Shiptor

Сбербанк приобрел логистический агрегатор Shiptor, сообщили в пресс-службе банка. На базе агрегатора будет построена платформа «СберЛогистика», которую интегрируют со всеми системами и сервисами экосистемы Сбербанка.

У Shiptor есть собственные IT-системы, курьерская служба, фулфилмент-центр для малого и микробизнеса, указывают в Сбербанке. «Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов»,— отметили в банке. По словам гендиректора «СберЛогистики» Сергея Малышева, покупка Shiptor — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики.

Ранее “Ъ” писал, что агрегатор и Сбербанк стали партнерами в сфере доставки посылок из интернет-магазинов.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Посылки выдадут на кассе».

Дмитрий Шестоперов