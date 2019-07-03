Капремонт Зеленого и Торгового мостов в Петербурге начнется после получения всех согласований

Капитальный ремонт двух мостов в Петербурге — Зеленого и Торгового начнется после получения всех согласований. В настоящее время готовится разрешительная документация на работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Всего в текущем году в Санкт-Петербурге планируется выполнить ремонт 39 объектов искусственных дорожных сооружений, капитальный ремонт 9 объектов.

Как уточнили в КРТИ,в рамках адресных программ проводится замена асфальта и ремонт ограждений на Челябинском мосту. Литейный мост в этом году получит новую автоматизированную систему контроля разводки. Работы ведутся на набережной реки Ждановки, Екатерингофском мосту, на набережной канала Грибоедова (возле дома 152) и на 1-м Инженерном мосту.

Напомним, что СПб ГБУ «Мостотрест» заключило с компанией АО «Производственное объединение "Возрождение"» контракт на капремонт Зеленого моста через Мойку. Стоимость работ составляет 498,7 млн руб. мост должны отремонтировать к 20 мая 2020 года.