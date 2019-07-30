Петербургский избирком обязал ИКМО пересмотреть отказы в регистрации семи кандидатам

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга во вторник, 30 июля, рассмотрела 12 жалоб кандидатов в муниципальные депутаты. Решения ИКМО по семи из них были отменены и отправлены на пересмотр. Основания для отказа пяти кандидатам признаны законными, а жалобы оставлены без удовлетворения.

Кандидаты выдвигались в семь муниципалитетов: «Владимирский округ», «Литейный округ», «округ Морской», «Комендантский аэродром», «Стрельна», «Невский округ» и МО №15.

В общей сложности ГИК отменил 282 решения ИКМО. Количество кандидатов, дела которых отправили на пересмотр, выросло до 222. 60 человек зарегистрированы самой городской избирательной комиссией.

Олег Дилимбетов