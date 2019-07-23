Сад дачи композитора Антона Рубинштейна в Петергофе признали памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга внес в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения сад дачи композитора Антона Рубинштейна, расположенный на Знаменской улице в Петергофе. Объект является интересным примером дачного парка, для формирования живописных ландшафтных видовых композиций которого были использованы особенности рельефа. Теперь он получил статус памятника, сообщили в КГИОП.

Участок расположен на уступе Литариновой террасы. Здесь бывали известные деятели культуры второй половины XIX века: критик В.В. Стасов, скульптор М.М. Антокольский, поэт А. Апухтин, художник Э.К. Липгарт и другие. В Петергофе композитор Антон Рубинштейн работал над операми «Маккавеи», «Нерон», «Горюша», редактировал оперу «Купец Калашников». В усадебном доме он скончался в ноябре 1894 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КГИОП намеревался признать памятниками архитектуры шесть исторических объектов в Петербурге. Помимо сада дачи А.Г.Рубинштейна такой статус должны также получить Толбухин маяк в Финском заливе, главное здание Государственного оптического института имени С.И. Вавилова на Кадетской линии В.О., круглое и веерное паровозное депо Николаевской железной дороги у Московского вокзала, Дача И.С. Крючкова в Репино и Дом Трофимовых на Синопской набережной.