Толбухин маяк в Кронштадте стал объектом культурного наследия

Действующий Толбухин маяк, расположенный в акватории Финского залива в районе Кронштадта, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Такое распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, сообщается на сайте Смольного.

Толбухин маяк, являясь одним из старейших маяков Финского залива, был построен 300 лет назад. В настоящее время он эксплуатируется Управлением навигации и океанографии Минобороны РФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сразу шесть объектов, включая Толбухин маяк, станут объектами культурного наследия регионального значения. Также сообщалось, что маяки Ленобласти планируют открыть для посещений. Первым из них должен стать как раз Толбухин маяк.