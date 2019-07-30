TWINO: чаще всего микрозаймы берут люди с зарплатой от 35 тыс. руб.

Клиенты сервисов онлайн-кредитования — это официально трудоустроенные люди, средняя заработная плата которых составляет около 35 тыс. рублей, следует из исследования международной финтех-группы TWINO. Для составления портрета пользователя сервисов альтернативного кредитования компания проанализировала пол, возраст, образование и заработную плату заемщиков.



54% заемщиков имеют высшее образование.

Большинство клиентов являются мужчинами — в первом полугодии 2019 и за аналогичный период 2018 г. их доля в числе заемщиков составила 54% и 52% соответственно. При этом чаще остальных онлайн-займами пользуются молодые люди в возрасте 18-30 лет. В первом полугодии 2019 г. на таких клиентов пришлось 55% договоров (год назад было 51%).

Значительная часть заемщиков находится в возрасте от 31 до 40 лет — это 25% клиентов, которые являются целевой группой онлайн-компании. Эти пользователи часто берут займы и возвращают заемные средства вовремя. Люди старше 50 лет пользуются онлайн-займами меньше остальных, но их доля постепенно растет. В первом полугодии 2018 г. такие клиенты заключали 4% договоров, а за аналогичный период 2019 г. — 6%.

Клиенты с высшим образованием составляют 54% всех заемщиков. Доля заемщиков со средним специальным образованием составляет 23%. Доля клиентов, получивших только общее среднее образование, составляет менее 2%.

3% клиентов зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц

Наемные работники берут займы чаще всех: в первом полугодии 2019 г. их доля составила 71%. В 2018 их было чуть больше — 73%. Активнее пользоваться займами стали представители малого бизнеса: за год доля таких клиентов увеличилась на 5 п. п. и составила 25% всех займов.

Около 29% клиентов зарабатывают в пределах 20-30 тыс. руб./мес. Еще 22% клиентов зарабатывает в пределах 30-40 тыс. руб./мес. Зарплата 26% заемщиков составляет 40-55 тыс. руб./мес. Более 55 тыс. руб./мес. зарабатывает 18% клиентов. При этом мы наблюдаем и рост количества клиентов с заработной платой от 100 тыс. руб./мес. В первом полугодии 2019 г. их доля увеличилась на 1,5 п. п. и составила 3% клиентов. Около 8% заемщиков получают зарплату до 20 тыс. руб./мес.

«Займы — это очень удобный инструмент решения повседневных задач. Сегодня мы наблюдаем рост интереса к альтернативному кредитованию, со стороны пользователей с абсолютно разными финансовыми доходами. Клиентов стало привлекать более выгодные процентные ставки и клиентоориентированный подход финтех-компаний», отметил генеральный директор TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК «Е заем», ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru