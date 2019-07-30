Бывший начальник ГИБДД Губахи осужден за взятку

Губахинский суд вынес приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД отдела МВД России «Губахинский». Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным в получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий.

Полицейский получил взятку от сотрудника исправительного учреждения в виде пиломатериала хвойных пород деревьев общим объемом более 5 куб. м на общую сумму 36 тыс. руб. Взятка была получена в обмен на непривлечение сотрудника ГУФСИН к ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок. Несмотря на позицию обвиняемого, отрицавшего свою причастность к совершению преступления, и предпринятых попыток противодействия объективному расследованию уголовного дела, следствием во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю была собрана достаточная доказательственная база.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 360 тыс. руб., с лишением права занимать должности в правоохранительных, государственных и муниципальных органах на срок 2 года, а также с лишением специального звания майора полиции.

Уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ, а в отношении взяткодателя расследование уголовного дела продолжается.