Американский банк Capital One подвергся масштабной кибератаке

Хакеры взломали базы американского банка Capital One и получили доступ к 100 млн заявок на кредитные карты, тысячам номеров социального страхования и банковских счетов. По данным The Washington Post, эта кибератака стала одной из самых масштабных в мире. Несмотря на то что персональные данные клиентов не были скомпрометированы, ущерб от взлома оценивается в $100–150 млн.

Издание отмечает, что виновницей масштабной утечки данных стала 33-летняя Пейдж Томпсон из Сиэтла (штат Вашингтон). Ранее она работала в небольшой компании, предоставлявшей Capital One услуги по передаче данных. Сотрудники ФБР предъявили женщине обвинение в кибермошенничестве. Она останется под стражей до четверга, 1 августа, на который назначено первое судебное слушание.