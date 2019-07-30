20,9 млн человек в первом квартале 2019 года имели доходы ниже прожиточного минимума — это последние данные Росстата, характеризующие объем крайней бедности в РФ. Доля этой доходной категории во всем населении РФ выросла с 12,6% до 14,3% за квартал. Впрочем, на практике переход в категорию крайне бедных 1,5 млн человек с начала года — чисто статистический эффект: Росстат с начала года применяет новую методику расчета прожиточного минимума, без нее, показывают ретроспективные пересчеты, показатель не изменился бы. Это, отметим, вполне позитивная новость — число крайне бедных снижалось с начала 2018 года, всплеск инфляции мог бы увеличить их число, но вместо него это сделали статметоды.