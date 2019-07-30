АСБ собирает землю

Российские агрохолдинги продолжают расширять свои земельные банки. Так, входящая в двадцать крупнейших латифундистов ГК АСБ Юрия Хохлова приобрела более 9 тыс. га земли в Пензенской области почти за 150 млн руб. Сделка позволит группе усилить позиции в лучшем регионе Поволжья по урожайности.

О том, что структура ГК АСБ ООО «Юго-Восточная агрогруппа» стала владельцем более 9 тыс. га земель в Пензенской области стало известно из реестра сведений о банкротстве. Все 36 участков куплены на торгах по продаже активов московского ООО «Дедал Групп» (занималось консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением), которое было признано несостоятельным в январе 2019 года. Стоимость сделки — 133,6 млн руб., или около 15 тыс. руб. за 1 га. Как отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, активы были проданы дешевле рынка. В конце 2018 года сельхозземля в Пензенской области предлагалась в среднем по 20–30 тыс. руб. за 1 га, осведомлен он. Таким образом, рыночная стоимость земель, купленных структурой АСБ, может доходить до 270 млн руб.

ГК АСБ, по собственным данным, объединяет Кирсановский и Грибановский сахарные заводы, «Воронежсахар», маслозавод «Кристалл» и пр. Занимается выращиванием зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника. Активы расположены в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. По данным BEFL, на май 2019 года АСБ занимала 16-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли в России с 300 тыс. га. Консолидированную финансовую отчетность АСБ не раскрывает, бенефициаром группы считается Юрий Хохлов.

Впервые земли «Дедал Групп» в Пензенской области выставлялись на торги в апреле 2019 года по начальной цене 129 млн руб. В июне на повторных торгах цена была снижена до 116,2 млн руб. Единственным конкурентом за актив структуры АСБ было местное ООО «Агро Эко Пенза», предложившее за земли 127,8 млн руб. В АСБ не ответили на запрос “Ъ”, связаться с представителями «Агро Эко Пенза» не удалось.

АСБ уже пыталась расширить земельный банк в Пензенской области. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства «Юго-Восточной агрогруппы» о покупке около 150 тыс. га земель у УК «Росагро» (с конца 2017 года — «Ростагро»), которую ранее связывали с группой «Бин» (сейчас «Сафмар»), хотя ее представитель это опровергал. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года контроль над хозяйствами «Ростагро» перешел структуре банка «Траст», на базе которого ЦБ создает фонд непрофильных и плохих активов.

Пензенская область — лидер Поволжья по урожайности, а инвесторы в АПК региона в целом высоко оценивают работу местных властей, объясняет Андрей Сизов возможный интерес АСБ к землям. По данным областного Минсельхоза, на 29 июля в регионе было собрано 386,8 тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 25 ц с 1 га. Стоимость сельхозпродукции, выращенной в Пензенской области, в первом квартале 2019 года выросла на 23,9%, до 11,9 млрд руб., год к году. По мнению одного из собеседников “Ъ” на рынке, дисконт купленных АСБ земель может быть связан с низким качеством угодий. Не исключено, что кредиторы решили воспользоваться предложением, опасаясь падения цен на сельхозземлю в будущем, рассуждает другой источник “Ъ”. В 2018 году средняя стоимость сельхозземель в большинстве регионов РФ снизилась на 3–22% впервые за несколько лет, сообщал «Совэкон».

Алексей Полухин