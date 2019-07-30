«Если не будет никаких подводных камней, то квартал восстановят за шесть лет» В квартале Сета Солберга появится культурный центр с выставочным залом, театром и гостиницей

Конкурс на разработку проекта восстановления квартала Сета Солберга в Выборге будет объявлен в этом году. В 2025 году здесь будет построен многофункциональный культурный центр с выставочным залом, коммерческими помещениями и театром для детей и взрослых. Реализацию проекта профинансирует Новый банк развития БРИКС, который одобрил выделение 2 млрд рублей на реставрацию территории в историческом центре Выборга.

Как сообщил “Ъ” заместитель генерального директора по проектированию и строительству Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (заказчик проекта.— “Ъ”) Андрей Батерин, Новый банк развития БРИКС одобрил предоставление займа в размере 2 млрд рублей на восстановление квартала Сета Солберга в Выборге. По словам директора Выборгского объединенного музея-заповедника Владимира Цоя, для восстановления квартала пока пройден первый этап — разработано техническое задание на проектирование. «Конкурс на разработку проекта будет проведен до конца этого года, на его создание может потребоваться два года. Если не будет никаких подводных камней, то квартал восстановят за шесть лет»,— добавил господин Батерин.

Деньги Нового банка развития БРИКС будут направлены на реконструкцию инженерных коммуникаций, реставрацию восьми зданий, благоустройство прилегающих улиц, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. После реконструкции в историческом квартале появится новое городское культурное пространство, пояснил Владимир Цой. Оно включает в себя многофункциональный культурный центр с выставочным залом, театром для детей и взрослых со зрительным залом на 350 мест, коммерческими помещениями и гостиницей.

Квартал Сета Солберга находится в центре Выборга на территории, ограниченной Красноармейской, Сторожевой башни, Красина и Крепостной улицами, и включает остатки исторических построек, возведенных в XVIII–XIX веках. В имперский период здесь находился лакокрасочный завод, а в дальнейшем размещался завод электроинструментов. В ходе приватизации здания перешли частным собственникам, которые не стали вкладываться в восстановление исторических объектов. В начале 2000-х здания в квартале отсудила местная администрация, которая надеялась продать объекты, но не преуспела в этом. В 2013 году часть объектов была снесена из-за угрозы обрушения, от некоторых из зданий остался лишь фундамент.

По информации комитета по культуре Ленобласти, в границах охраняемой зоны Выборга расположено 216 объектов культурного наследия различного значения. Работы по комплексной реконструкции Выборга начались в 2012 году. Уже завершилось восстановление трех объектов культурного наследия федерального значения («Башня Ратуши», «Часовая башня» и «Башня Олафа»), продолжается реставрация парка Монрепо, а также «Цейхгауза» и «Дома наместника» в Выборгском замке. Финансирование работ по реставрации парка Монрепо и «Цейхгауза» и «Дома наместника», стоимостью 2,2 млрд рублей и 570 млн рублей соответственно, осуществляет Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Функции заказчика выполняет Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Данный фонд помогает государственным органам привлекать инвестиции и гранты для приоритетных проектов и программ с участием государства и международных организаций. Распоряжение о его создании было подписано губернатором Петербурга в 1996 году. Среди проектов фонда — реставрация здания Главного штаба Эрмитажа, Государственного Русского музея, реконструкция инженерного оборудования и благоустройство Петропавловской крепости.

Новый банк развития БРИКС занимается финансированием проектов в сфере «чистой энергии», экологии, социальной и транспортной инфраструктуры, развития городов на территории стран-членов, а также других развивающихся стран. Учредителями финансовой организации являются члены БРИК — Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Первоначальный капитал банка составляет $100 млрд.

В 2017 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко говорил, что часть работ по восстановлению квартала Сета Солберга возьмет на себя областной бюджет. Тогда же глава региона сообщал, что профинансировать половину стоимости проекта был готов МБРР в случае, если он будет соответствовать требованиям кредитной организации. Однако в прошлом году появилась информация о том, что заем на реализацию проекта выделит Новый банк развития БРИКС. Долг перед кредитной организацией планируется погасить за счет федерального бюджета, сообщил Андрей Батерин.

Виктор Сборов