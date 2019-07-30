Старые машины покатились за новыми

Падение рынка новых автомобилей во втором квартале потянуло за собой сегмент подержанных машин: после резкого роста в апреле, чему могли способствовать программы поддержки первичного рынка, продажи уже в мае сократились сразу на 12%. Корректировка падения до 5% в июне могла быть связана с активизацией поддержки спроса от концернов, которые сглаживали рост цен на новые машины различными скидками. В итоге в 2019 году продажи подержанных машин, скорее всего, пойдут вниз, но медленнее, чем рынок новых. Есть и потенциал для роста: за счет отсутствия роста доходов населения спрос будет и дальше смещаться в этот сегмент.

В январе—июне продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ упали на 1,4%, до 2,5 млн штук, подсчитали в «Автостате». При этом спрос сокращался и на рынке новых легковых и легких коммерческих машин — на 2,4%, до 828,75 тыс. штук. Уже традиционно наибольшим спросом во вторичном сегменте пользовались Lada, Toyota, Nissan, а также Hyundai и Kia.

Сегмент б/у менее подвержен колебаниям по сравнению с первичным рынком, говорит глава подразделения «Рольф» «Автомобили с пробегом» Алексей Баринов. Главной тенденцией на вторичном рынке он называет рост дилерского сегмента: подразделение в первом полугодии нарастило продажи на 7%, до 32,6 тыс. машин.

К дилерам переходят клиенты, которые ранее покупали машины через перекупщиков, отмечает глава РОАД Олег Мосеев, а часть спроса вынужденно перераспределяется и с первичного рынка: клиенты не могут позволить себе автомобили, подорожавшие за три года на 60%.

«Автоспеццентр» (АСЦ) нарастил продажи автомобилей с пробегом на 11% по штукам и на 30% по выручке, сказал глава департамента продаж автомобилей с пробегом дилера Владимир Желобов. Среди популярных в сегменте брендов он выделил Hyundai, Kia, Skoda и Volkswagen. В Avito говорят о популярности машин среднего класса, а также сегмента B — на них пришлось примерно по трети сделок, по брендам это Lada (40% продаж на Avito), Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Глава отдела продаж «Авилон. Автомобили с пробегом» Антон Демкин говорит, что популярными марками в сегменте подержанных машин у дилера были Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Hyundai, Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Cadillac, продажи за шесть месяцев выросли на 15%.

В целом второй квартал оказался хуже начала года: в январе—марте продажи росли на 0,5%, до 1,14 млн штук, падение (на 0,2%) было зафиксировано в марте. В апреле спрос показал рост на 8,6%, а в мае продажи, наоборот, просели сразу на 12%. По итогам июня рынок б/у автомобилей вновь оказался в минусе: падение составило 4,8%.

Нынешняя динамика говорит об отсутствии у населения возможности обновлять машины так же регулярно, как в 2010–2014 годах, считает гендиректор CarPrice Денис Долматов.

По подсчетам Avito, средняя цена б/у машины во втором квартале 2019 года составила 374 тыс. руб., что на 0,8% дороже, чем в первом, и на 2,4% дороже, чем годом ранее, сказали “Ъ” в компании, средняя цена в январе—июне — 373 тыс. руб. По подсчетам АСЦ, цены в первом полугодии выросли на 8%.

Владимир Желобов отмечает, что во втором квартале уже ощущалось сокращение первичного сегмента, поэтому и спрос на б/у автомобили начал снижаться. Спрос смещается в сторону официальных дилеров за счет того, что при продаже им б/у машины можно получить скидку на новую, считает Сергей Удалов из «Автостата». Как писал “Ъ” 15 июля, на фоне падения рынка концерны предоставляют скидки, которые иногда почти полностью компенсируют рост цен на новые автомобили. В апреле активно работали программы кредитования с господдержкой, добавляет господин Удалов, что дало рост спроса в сегменте за счет трейд-ин. Но глава ГК «Фаворит моторс» Владимир Попов считает, что в целом только 25–30% продаж на вторичном рынке связаны с первичным за счет схем трейд-ин, поэтому корреляция преувеличена.

По мнению Алексея Баринова, рост дилеров в сегменте б/у сдерживает ограниченность поступления качественных товарных автомобилей и необходимо развивать альтернативные источники их поступления: «выкуп с улицы» (покупка б/у машины у клиента без продажи ему другого автомобиля) и внутренний трейд-ин (обмен одного авто с пробегом на другой).

Олег Мосеев не ожидает позитивной динамики в сегменте подержанных автомобилей, давая прогноз падения до 5% по итогам года в худшем варианте. Но продажи дилеров на этом рынке будут расти, полагает он, а в 2020 году их отдельно простимулирует отмена «двойного НДС». Сейчас, если дилер покупает машину с пробегом у физлица, при перепродаже другому юрлицу последнее заплатит НДС с полной стоимости машины, а в зачет ему вменяется НДС только с разницы между ценами (см. “Ъ” от 5 июля 2018 года). В «Авилоне» ждут прироста продаж во втором полугодии на 5–7% за счет отложенного спроса, отсутствия длительных праздников, а также завершения периода отпусков. Сергей Удалов ожидает сохранения продаж на уровне 2018 года или небольшого падения, но сокращение спроса в сегменте будет идти медленнее, чем на рынке новых автомобилей, так как он более стабилен. В CarPrice дают прогноз в 3–5% падения продаж б/у машин, оптимистичный вариант — сохранение уровня 2018 года, без предпосылок для роста. В 2019 году «Фаворит моторс» планирует нарастить продажи б/у машин на 2,5%, от рынка Владимир Попов ожидает сохранения уровня прошлого года или небольшого минуса. Впрочем, он отмечает, что шанс на позитивные тенденции на рынке есть: «При отсутствии роста доходов населения, как это происходило ранее на мировых рынках, всегда растет сегмент поддержанных автомобилей».

Ольга Никитина