Девять лет за боты

Как стало известно “Ъ”, девять лет колонии строгого режима запросило гособвинение для бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в хищении средств при производстве обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы. При этом Генпрокуратура просит удовлетворить иск к подсудимому на 263 млн руб.

5 июля Олег Коршунов отказался от своих прежних адвокатов, мотивировав это тем, что у них разные подходы к защите, и заключил соглашение с Алексеем Петровым. Новый адвокат попросил у судьи Гагаринского райсуда Алишера Ларина время на изучение дела и получил его без отрыва от судебного следствия, в рамках которого защита представляла доказательства со своей стороны. Вчера в суде должны были выступить два специалиста и генерал из ФСИН, которому предстояло охарактеризовать обвиняемых — помимо господина Коршунова на скамье подсудимых находится экс-руководитель ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» (ППД) Виталий Морусов.

Однако выступить им судья Ларин не дал, объявив о том, что он переходит к прениям сторон. Поскольку защита не закончила допросы своих свидетелей, а сам он изучил порядка 20 из 70 томов дела, адвокат Петров заявил отвод судье, который господин Ларин, посовещавшись с собой, отклонил.

Выступивший следом прокурор сообщил, что вина подсудимых Коршунова и Морусова в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) полностью доказана. По версии СКР, расследовавшего резонансное дело, в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ППД Виталий Морусов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания ДАЦЕ Групп» (ТПК) Смбат Арутюнян из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств. Для этого в колониях на оборудовании ТПК и из ее материалов было организовано производство обуви для заключенных и сотрудников ФСИН. По документам, выпуск осуществлялся ППД, у которого по поручению господина Коршунова территориальные подразделения ФСИН должны были закупать обувь. ФГУП в рамках заключенных с ним госконтрактов получил 263 млн 278 тыс. 421 руб., перечислив впоследствии большую часть средств на счета компаний господина Арутюняна. Получив данные о том, что в производстве вместо кожи использовался более дешевый кожевенный спилок, в ФСБ и ГСУ СКР решили, что вся эта сумма была похищена. А господин Арутюнян в октябре 2016 года «откатил» €300 тыс. Олегу Коршунову, передав соответствующую сумму в папке в его кабинете.

С выводами предварительного следствия согласился представитель гособвинения, потребовавший, чтобы 263 млн руб. суд взыскал с бывшего замдиректора ФСИН. Отметим, что иск на ту же сумму был подан к самому господину Арутюняну, осужденному в особом порядке,— его рассматривают в порядке гражданского судопроизводства.

Для подсудимого Коршунова гособвинитель запросил девятилетний срок и штраф в размере 1 млн руб., а в качестве дополнительного наказания потребовал лишить его чина государственного советника 2-го класса. Для Виталия Морусова было запрошено семь лет заключения и штраф в размере 300 тыс. руб.

Следует отметить, что защита, как и оба подсудимых, настаивает, что в их действиях не было состава преступления, а давший показания на господина Коршунова предприниматель Арутюнян оговорил его.

Николай Сергеев