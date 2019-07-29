Конкурент Uber из Юго-Восточной Азии и SoftBank инвестируют $2 млрд в Индонезии

Grab, онлайн-сервис заказа такси из Юго-Восточной Азии, объявил о планах в ближайшие пять лет инвестировать $2 млрд в индонезийский рынок. В Индонезию Grab собирается направить часть $7 млрд, полученных от японской SoftBank.

Индонезию считают самым перспективным рынком этого региона — это самая крупная экономика Юго-Восточной Азии с 260-миллионным населением, где со все большим распространением мобильного интернета растет популярность различных онлайн-сервисов. На индонезийском рынке Grab приходится конкурировать с местным подобным сервисом Go-Jek. В Индонезии обе компании уже сейчас являются больше, чем сервисами заказа такси — они занимаются самыми разными интернет-услугами: от заказа еды до проведения онлайн-платежей.

Grab собирается направить $2 млрд на улучшение технологической оснащенности своей транспортной сети, в том числе закупку электромобилей, а также на развитие и создание других сервисов, например электронных услуг в сфере здравоохранения. Сингапурская компания собирается открыть вторую штаб-квартиру в Индонезии.

Яна Рождественская