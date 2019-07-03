Суд переслушал саундтреки

Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей «Премьер зал» в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах. Участники рынка называют решение нетипичным: обычно РАО удается взыскать деньги за голливудские саундтреки. Эксперты полагают, что РАО может переформулировать исковые требования, поэтому эту победу киносети сложно назвать окончательной.

Суд по интеллектуальным правам 2 июля оставил без удовлетворения кассационную жалобу РАО к ООО «Киномир» (управляет кинотеатрами «Знамя» и «Заря» сети «Премьер зал»). РАО пыталось взыскать с киносети 383 тыс. руб., следует из картотеки арбитража.

РАО подало иск в январе 2018 года, требуя выплаты авторских отчислений за саундтреки в 101 фильме, которые были в прокате в 2015 году. Большая часть требований касалась американских картин, к примеру, «Миньоны», «Мстители: Эра Альтрона», «Форсаж 7», «Головоломка. Лава», «Терминатор: Генезис». В первой инстанции суд полностью удовлетворил требования истца, но затем апелляция отменила это решение. В качестве аргумента киносеть, в частности, указала, что музыка в американских фильмах по законодательству США принадлежит не самим композиторам, а киностудиям. В России же, по Гражданскому кодексу, музыкой владеют физлица, с которыми у РАО заключены прямые договоры.

По данным компании «Невафильм» на 1 июня, у сети «Премьер зал» было 336 кинотеатров в России, она лидировала на рынке по количеству точек, а по числу кинозалов заняла второе место после объединений сети «Кино Окко» («Синема парк» и «Формула Кино»). В сеть «Премьер зал» также входят компании «Руссофильм», «Вектор-К», «Сеть кинотеатров—Премьер-Зал», «Премьер-Кинопрокат».

По словам гендиректора «Премьер зала» Владимира Петелина, киносеть отдает дистрибуторам американских фильмов 50% сборов, через них зарубежные студии, которые владеют правами на саундтреки, получают оплату. «Кинотеатры за вычетом всех платежей получают около 5–10% от продажи билетов, если еще из этой части вычитать отчисления, то не останется средств на развитие бизнеса»,— сетует он.

В РАО не уточнили, есть ли планы оспаривать решение. В деле по иску РАО к «Киномиру» вопрос законности выплаты вознаграждения за воспроизведение музыки в голливудских фильмах не поднимался, отметил руководитель управления сборов вознаграждения РАО Петр Миленин. Он добавил, что РАО не делит правообладателей на российских и иностранных и защищает интересы всех авторов. Обязанность кинотеатров выплачивать вознаграждения авторам музыки как российских, так и зарубежных фильмов много раз утверждена решениями арбитражных судов, настаивает господин Миленин.

Участники рынка, опрошенные “Ъ”, называют решение суда нетипичным. «Не могу вспомнить аналогичных прецедентов на рынке, когда суд вставал на сторону киносети в делах, связанных с музыкой в голливудских фильмах. Если подобные урегулирования и были, они носили закрытый характер»,— комментирует собеседник “Ъ” в одной из киносетей. Решение нарушило единообразие судебной практики, подтверждает омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его мнению, оно также «поставило под сомнение норму Гражданского кодекса об определении иностранных авторов на территории РФ по закону страны возникновения права». При этом апелляция указала, что РАО может обратиться в суд с новым иском по поводу тех же требований, при этом по-другому их сформулировать,— поэтому победу сложно назвать окончательной, предупреждает Анатолий Семенов. В частности, общество может потребовать взыскать авторское вознаграждение не в пользу РАО, а в пользу конкретных обладателей прав, считает он.

Валерия Лебедева