Донские зернотрейдеры взошли в рейтинге

Отраслевое агентство «ПроЗерно» составило рейтинг крупнейших зернотрейдеров России по итогам сельхозсезона 2018/2019 гг. Первую строчку списка занял торговый дом «Риф», нарастивший продажи, несмотря на общее снижение отгрузок. Кроме того, в верхней части рейтинга оказались ГК «Астон» и таганрогская компания «Зерно-Трейд»; после длительного перерыва в перечень крупнейших вновь попал «Юг Руси». Совокупно на долю четырех региональных компаний пришлось 30% всех экспортных поставок зерна.



По данным аналитиков агентства «ПроЗерно», в минувшем сельхозсезоне, завершившемся 30 июня, российские зернотрейдеры поставили на экспорт 42 млн т продукции — на 18% меньше, чем годом ранее. «Снижение обусловил меньший урожай»,— прокомментировал итоги генеральный директор агентства Владимир Петриченко.

Из рейтинга следует, что четыре экспортера из Ростовской области, вошедшие в топ-10, отправили на внешние рынки 30% всего объема зерновых, отгруженного из России за сезон.

Лидер списка — ростовский торговый дом «Риф», который за год нарастил рыночную долю с 12% до 15,8% и увеличил отгрузки на 7,9% — до 6,6 млн т. По итогам сезона 2018–2019 гг. «Риф» практически вдвое обогнал по объемам отгрузок ближайшего конкурента — «дочку» Glencore МЗК. Последняя за сезон существенно снизила экспорт зерновых: на 25,6% — до 3,7 млн т. Сейчас эта компания занимает 8,9% российского рынка.

«Рост отгрузок “Рифом” на фоне снижения экспортных продаж другими крупными участниками рынка объясняется тем, что компания активнее всех использует рейдовую перевалку (отправку из портов на малой воде небольшими судами класса “река–море” и дальнейшую перегрузку на судно-накопитель на глубокой воде)»,— пояснил господин Петриченко.

Бенефициар «Рифа», живущий в ОАЭ предприниматель Петр Ходыкин, в начале года рассказывал в интервью “Ъ-Юг” о намерении инвестировать не менее 11 млрд руб. в покупку и строительство судов класса «река–море» для нужд компании.

На третьей строчке рейтинга закрепился еще один трейдер из Ростовской области —агрохолдинг «Астон» Вадима Викулова. ГК экспортировала 3,4 млн т зерновых, повторив прошлогодний результат. Ее рыночная доля по итогам сезона составила 8,1%.

В десятку крупнейших также вошли компания «Зерно-Трейд» из Таганрога, занявшая пятое место в рейтинге. Владелец 100% долей, по данным «СПАРК-Интерфакс»,— физлицо Валерий Гайворонский. Гендиректор компании — бывший топ-менеджер группы «Валинор» Алексей Едуш. Таганрогская компания, занявшая 4,2% российского рынка, экспортировала 1,8 млн т зерновых, снизив поставки на 21,6%.

В топ-10 вернулась группа «Юг Руси» Сергея Кислова, которая в последний раз попадала в этот список в сезоне 2013/2014 гг. ГК замкнула первую десятку с показателем 1 млн т зерновых (+2,7%) и долей рынка на уровне 2,4%.

В топ-10 вошла еще одна южнороссийская компания — торговый дом «Агрохолдинг “Степь”», зарегистрированный в Краснодарском крае и на 100% принадлежащий АО «Агрохолдинг “Степь”». Предприятие заняло 7 строчку рейтинга. Традиционно занимавшаяся выращиванием, «Степь» начала активно экспортировать зерновые в 2018 году. По итогам минувшего сельхозсезона торговый дом продемонстрировал рост отгрузок в 2,7 раза — до 1,2 млн т. По словам Владимира Петриченко, столь интенсивное развитие было обусловлено низкой базой «Степи» в прошлом сезоне.

До конца этого года аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение урожая и экспорта зерновых в России. Как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на Reuters, Институт конъюнктуры аграрного рынка в конце июля понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году. Новая оценка — 120,2 млн т против 121,5 млн т в предыдущем прогнозе. Также был понижен прогноз урожая пшеницы — с 77,4 до 76,1 млн т. Помимо этого, ИКАР снизил и прогноз экспорта зерна и пшеницы в сезоне 2019/20 до 42,5 млн и 33,2 млн т соответственно (ранее — 43,5 млн и 34,3 млн т).

Елена Шепелева