ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году. Как сообщает Reuters, новая оценка урожая составляет 120,2 млн тонн (против 121,5 млн тонн). Также был понижен прогноз урожая пшеницы — с 77,4 до 76,1 млн. тонн.

Кроме того, ИКАР снизил и прогноз экспорта зерна и пшеницы в сезоне 2019/20 до 42,5 млн и 33,2 млн тонн соответственно (ранее — 43,5 млн и 34,3 млн тонн).

За последнюю неделю ИКАР изменял прогноз валового сбора зерна трижды. Ранее генеральный директор ИКАРа Дмитрий Рылько объяснил «Интерфаксу» снижение низкой урожайностью. «Обычно к концу уборки в большинстве южных регионов урожайность взлетает, в текущем году этого не происходит»,— отмечал он.

Напомним, в 2018 году было собрано 112,9 млн тонн зерна, из них урожай пшеницы составил 72,1 млн тонн. Годом ранее урожай зерна был рекордным за всю свою историю — 135,5 млн тонн, пшеницы — 86 млн тонн. В 2018 году стоимость пшеничной муки выросла на 30% из-за сокращения урожая.

О ценах на пшеницу — в публикации “Ъ” «Для зерна настали хлебные времена».