Гендиректор коммунального предприятия оштрафован за нарушение теплоснабжения Чебоксар

Калининский районный суд Чебоксар сегодня вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении 52-летнего гендиректора ООО «Коммунальные технологии» (КТ) Дмитрия Крюкова. Суд признал его виновным в злоупотреблениях, приведших к аварийным ситуациям и нарушению теплоснабжения населения города Чебоксары в 2016 году (ч. 1 ст. 201 УК РФ), и приговорил к выплате штрафа в 190 тыс. руб.

Как установил суд, Дмитрий Крюков в 2016 году фактически дважды заплатил 23,9 млн руб. юридическому ООО «Стройгарант+» за оказанные компанией КТ услуги. Эти экономически необоснованные расходы подорвали ресурсы «Коммунальных технологий», которые из-за этого не смогли исполнить свои обязательства перед муниципальным управлением ЖКХ и благоустройства Чебоксар по текущему, капитальному ремонту и обслуживанию арендуемого имущества в 2016 году. В результате произошли аварийные ситуации и «систематические функциональные отказы теплоснабжения населения города Чебоксары».

Как уже рассказывал “Ъ”, СУ СКР по Чувашии также обвиняло Дмитрия Крюкова в злостном уклонении «в период с июля 2017-го по май 2018 года от погашения кредиторской задолженности в 500 млн руб. трем контрагентам по вступившим в законную силу решениям Арбитражного суда Чувашии и неисполнении еще двух судебных решений» (ст. 177 УК РФ и ст. 315 УК РФ). Следствие считало, что вместо выплаты денег фигурант заключил сделки по переуступке прав требований ликвидной дебиторской задолженности на 388 млн руб. третьим лицам. Однако суд в итоге счел, что в действиях Дмитрия Крюкова не было злостного уклонения, и по этим обвинениям его оправдал.

Гособвинитель в прениях на процессе настаивал на признании вины Дмитрия Крюкова по всем пунктам предъявленного ему обвинения и требовал для него два года колонии-поселения со штрафом 500 тыс. руб.

Сам Дмитрий Крюков в ходе следствия и суда свою вину категорически отрицал, заявляя, что никаких законов не нарушал.

В прокуратуре Чувашии пояснили “Ъ”, что надзорный орган примет решение о целесообразности обжалования приговора после получения полного текста приговора.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Коммунальщику насчитали три статьи».

Олег Ерусланов, Чебоксары