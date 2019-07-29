В Литве восстановят доступ к сайту российского агентства Sputnik

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение возобновить доступ к сайту агентства «Sputnik Литва», сообщает пресс-служба ведомства. Заблокировать сайт комиссия решила из-за нарушения авторского права: якобы агентство размещало на своем сайте публикации портала Литовского радио и телевидения без его разрешения. 12 июля решение комиссии поддержал Окружной административный суд Вильнюса и заблокировала доступ к сайту.

«После получения и проверки того, что несанкционированный контент, защищенный авторским правом, был удален с сайта https://sputniknews.lt, Комиссия по радио и телевидению Литвы возобновит доступ к сайту к 1 августа»,— говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России назвала блокировку грубым нарушающей основополагающих принципов международного права.

В мае прилетевший в командировку в Вильнюс шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем был задержан в местном аэропорту с формулировкой «угроза национальной безопасности». Журналисту запретили въезд в Литву сроком на пять лет.