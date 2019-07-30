В карьере Малкома наметился «Зенит»

«Зенит» готовит трансфер, который может оказаться одним из самых крупных в истории отечественного футбола. Петербургский клуб ведет переговоры с «Барселоной» о покупке у испанского гранда форварда Малкома. Стоимость 22-летнего футболиста оценивается в €40 млн.

Вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «РИА Новости» информацию о том, что российский чемпион ведет переговоры с чемпионом испанским по поводу приобретения у «Барселоны» форварда Малкома. По его словам, они находятся в «активной» стадии. Александр Медведев признал, что у «Зенита», готовящегося стартовать на групповом этапе Лиги чемпионов, есть соперники в борьбе за бразильца из числа представителей ведущих лиг (ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют, например, английские «Арсенал» и «Тоттенхем», а также немецкая «Боруссия» из Дортмунда), но заявил, что его клуб «не боится конкуренции».

Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России. Ведь речь идет о довольно заметном игроке.

В испанский суперклуб Малком перешел из французского «Бордо» год назад. В то время вингер, имевший отличную статистику, считался одним из самых перспективных молодых игроков. Показательно, что «Барселоне» удалось перехватить Малкома в последний момент у итальянской «Ромы», уже готовившейся устроить его презентацию. Римский клуб даже угрожал испанскому судебным преследованием, называя случившееся «кражей».

Правда, сезон, проведенный в «Барселоне», нельзя охарактеризовать как подтвердивший авансы Малкому. В основу команды тот попадал редко, проведя за сезон лишь 24 официальных матча в разных турнирах в общей сложности (15 из них — в чемпионате страны и три — в Лиге чемпионов). Между тем в некоторых матчах он показывал очень хороший футбол, забив, скажем, важный гол в полуфинале Кубка Испании «Реалу». А Marca полагает, что причины, побудившие «Барселону» искать возможность продать Малкома, не столько в его плохой игре, сколько в желании клуба «разгрузить» платежную ведомость и высвободить средства, необходимые для главной сделки лета. Имеется в виду давно обсуждающееся возвращение из ПСЖ Неймара.

Позиции Малкома в «Барселоне» сделал уязвимым еще один факт. У него нет гражданства ЕС, а в Испании клубы могут использовать только трех таких футболистов. У «Барселоны» в минувшем сезоне были выбраны все места в квоте — Малкомом, его соотечественником Артуром, а также чилийцем Артуро Видалем. Избавившись от одного «полноценного» легионера, клуб облегчит себе действия на рынке.

Интригующим аспектом в этой сделке выглядит и ее цена. «Барселоне» Малком обошелся в €41 млн. И несмотря на сложности с попаданием в основу бразильца, Transfermarkt уверен, что за год стоимость игрока, по сути, не изменилась: ресурс определяет ее как €40 млн. Именно столько за Малкома требует, по версии Marca, и «Барселона». Такие деньги российские клубы не тратили на трансферы уже очень давно — с 2012 года, когда тот же «Зенит» приобрел у португальских «Порту» и «Бенфики» бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя за €60 млн и €40 млн соответственно. А в Российской премьер-лиге (РПЛ) в данный момент нет футболиста, оценивающегося Transfermarkt дороже Малкома. На верхней строчке рейтинга находится Марио Фернандес из ЦСКА — €30 млн. Впрочем, комментируя вопрос стоимости Малкома, Александр Медведев сказал, что €40 млн — «сумма, далекая от реальности».

Алексей Доспехов