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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Названы лидеры голосования за название парка на месте Судебного квартала

Стали известны промежуточные тоги голосования по выбору названия для парка на проспекте Добролюбова. Ранее на этом месте планировалось создать Судебный квартал.

Как сообщает Общественная палата Санкт-Петербурга, среди предлагаемых вариантов лидируют «Романовский», «Тучков буян» и «Петроградский». В голосовании приняли участие более 12 тыс. человек. В настоящее время больше всего голосов отдано за вариант названия «Романовский», 23%.

В десятку популярных вариантов вошли «Невский сад» (7% голосов), «Сердце Петербурга» (7%) и «Арт-парк» (6%).

Напомним, решение о строительстве нового арт-парка вместо Судебного квартала в районе проспекта Добролюбова было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Петербург в апреле.

Подробнее о том, как менялись планы по обустройству этой территории — в материале «Ъ» «Судебный квартал ждет приговора»

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