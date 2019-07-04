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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Петербуржцам предложили выбрать концепцию будущего арт-парка на месте Судебного квартала

В интернете заработал специальный портал, где все желающие могут выбрать концепцию будущего арт-парка, который планируется разместить вдоль проспекта Добролюбова в Петербурге, где ранее намеревались построить Судебный квартал. Топонимическая комиссия рекомендовала дать новому объекту историческое название «Тучков буян», однако окончательный выбор предлагается сделать горожанам.

В настоящий момент на портале представлено 24 наименования. Лидирует уже упомянутый «Тучков буян». В первую тройку также входят такие названия как «Арт-парк» и «Невский сад».

Напомним, решение о строительстве нового арт-парка вместо Судебного квартала в районе проспекта Добролюбова было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Петербург в апреле этого года.

Подробнее о том, как менялись планы по обустройству этой территории — в материале «Ъ» «Судебный квартал ждет приговора».

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