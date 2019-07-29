Уволенному из прокуратуры за утрату документа воронежцу не удалось восстановиться в Верховном суде

Верховный суд РФ 29 июля оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Алексея Митрофанова на апрельское решение Воронежского облсуда, который отказал ему в восстановлении в должности борисоглебского межрайонного прокурора. Господин Митрофанов уже в нескольких инстанциях пытался признать незаконными несколько приказов руководства. В январе 2019 года он был освобожден от должности приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки после представления прокурора региона Николая Шишкина из-за «утраты секретного документа».

Ранее увольнение Алексея Митрофанова из надзорного ведомства связывали и с публичной историей его матери, директора школы в Борисоглебске. Ольга Митрофанова избежала суда за гибель 13-летнего мальчика в школьном лагере, где была организатором отдыха. Наказания добивалась мать погибшего, но за его смерть осудили только учителя физкультуры, который во время трагедии со школьником спасал из реки другого подростка.

Подробнее о том, как Алексей Митрофанов сопротивлялся своему увольнению, в материале “Ъ-Черноземье” «Межрайонного прокурора в Воронежской области уволили после потери документа».

Владимир Зоркий