«Золотой запас» встретился с инвесторами

В пятницу, 26 июля, в конференц-зале уфимского отеля «Тан» состоялась конференция, на которой в формате открытого диалога встретились представители ООО «Золотой запас» и частные инвесторы. Основной темой разговора стала ситуация вокруг выплат по договорам займа и возможная реструктуризация задолженности.



Как отметил руководитель компании «Золотой запас» Ильдар Суюшев, компании-заемщики, привлекавшие средства частных инвесторов, стараются выполнять свои обязательства, ни в коем случае не отказываясь от выплат.

Так, с начала текущего года инвесторам — участникам инвестплощадки «Золотого запаса» было выплачено более 265 миллионов рублей.

В то же время представитель инвестиционной площадки признал, что этих сумм оказалось недостаточно для выполнения всех обязательств перед инвесторами-кредиторами.

Проблема с задержкой выплат связана с тем, что некоторые компании-заемщики начали допускать просрочки платежей инвесторам. Недовольство последних было направлено в адрес инвестиционной площадки, которая по сути лишь наладила контакт между инвесторами и заёмщиками.

«Мы, в свою очередь, переадресовываем претензии компаниям-заемщикам и ведем информационно-консультативную работу с инвесторами,— рассказал ранее господин Суюшев в одном из интервью.— По моему мнению, в нынешних реалиях ведения бизнеса финансовые сложности вполне правдоподобны. Мы ежедневно мониторим заемщиков инвестплощадки на предмет внесения изменений в ЕГРЮЛ и в системе Арбитражных судов. Кроме того мы начали консультировать инвесторов по взысканию задолженностей в претензионном порядке. И со своей стороны помогаем правильно оформить претензионные письма».

Возмущение инвесторов можно понять: многие из них начинают чувствовать себя обманутыми.

Инвестиционная площадка, в свою очередь, категорически отрицает, что инвесторы столкнулись с мошенничеством. В компании уверены, что судебная тяжба и инициация процедур банкротства заёмщиков может поставить под удар выполнение всех обязательств перед инвесторами: блокирование деятельности, заморозка счетов и составление реестра кредиторов (в котором частные лица, вероятнее всего, окажутся далеко не на первых местах в очереди) может привести к тому, что частные инвесторы вообще потеряют шансы на получение каких-либо денежных средств.

В то же время, принимая точку зрения частных инвесторов, компания придерживается политики информационной открытости: офисы «Золотого запаса» работают в обычном режиме, новости о выполнении обязательств тем или иным заёмщиком оперативно публикуются в социальных сетях и на официальном сайте компании, да и подобные встречи с участниками проекта становятся традиционными. В прошлый раз «Золотой запас» собирал инвесторов в том же конференц-зале в конце июня; на предыдущую встречу даже был приглашён финансовый омбудсмен, который помог предотвратить панические настроения среди клиентов компании.

Июльская конференция была посвящена возможным вариантам выхода из кризисной ситуации. Наиболее выгодным решением для всех сторон могла бы стать реструктуризация задолженности: «Золотой запас» совместно с заёмщиками разработал три варианта программ погашения обязательств перед инвесторами: согласно плану, выплаты по новой схеме могут производиться в течение 12, 24 или 36 месяцев с доходностью 10, 11 или 12 процентов годовых соответственно. Надежность такой схемы подкрепляется материальным обеспечением обязательств: Партнеры компаний-заемщиков располагают ценными активами — земельными участками и коммерческой недвижимостью. Общая рыночная стоимость этих активов, по словам господина Суюшева, составляет 2,9 млрд рублей. При этом залоговый статус земли и офисных площадей будет оформлен соответствующим образом в Росреестре.

«Мы контактируем с заемщиками на уровне руководства, требуем исполнения обязательств и предоставления гарантий. Мы пришли к мнению, что один из вариантов выхода из сложившейся ситуации — это реструктуризация задолженности и получение средств пусть в длительном горизонте, но с процентами. Если инвестор не согласен с этим планом, он вправе обратиться в суд — мы никак не препятствуем этому. Но опять же мы понимаем, что среди наших инвесторов — очень много пожилых людей, которым тяжело лишний раз ходить по инстанциям — это большие муки. Мы готовы бесплатно предоставить им юридическую помощь, тем более что вокруг этой ситуации уже начали появляться сомнительные адвокаты, обещающие решить все вопросы в десятидневный срок (что по определению невозможно, поскольку только на рассмотрение претензии закон отводит 30 календарных дней). Наши заемщики ведут работу, они открыты к реализации своих обязательств и не отказываются от этого. Это подтверждается диалогом, который мы с ними ведем, и план реструктуризации — это результат нашей совместной работы. Мы будем продолжать встречаться с нашими инвесторами и информировать их по всем текущим вопросам, пока эта ситуация не будет урегулирована»,— говорит Ильдар Суюшев.

Привлечение новых инвесторов «Золотой запас» прекратил ещё в январе текущего года, но платежи осуществляются ежедневно по обязательствам. В настоящее время инвестплощадка ведёт переговоры с Многофункциональным центром предоставления госуслуг: для удобства клиентов компания попросила выделить отдельного специалиста для регистрации сделок с обеспечением обязательств заёмщиков недвижимыми активами. Запустить программу реструктуризации планируется уже с 15 августа 2019 года. Для переоформления документов инвесторов ждут в центральном офисе «Золотого запаса».