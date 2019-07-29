Главой департамента финансов Тольятти стала Лариса Миронова

Лариса Миронова вступила в должность руководителя департамента финансов администрации Тольятти. Об этом на аппаратном совещании в понедельник рассказал глава города Сергей Анташев, сообщили “Ъ-Волга” в администрации города.

Лариса Миронова имеет два высших образования по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». Она трудится в органах местного самоуправления Тольятти с 2004 года. В 2008 году женщина стала заместителем руководителя департамента финансов. До последнего времени Лариса Миронова являлась исполняющей обязанности главы департамента.

Георгий Портнов