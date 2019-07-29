В Купчино демонтировали незаконный автосервис и кафе

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в ходе очередного рейда во Фрунзенском районе освободили от нелегально бизнеса земельный участок на улице Фучика, неподалеку от дома 17. Там на территории более 200 кв. м располагались незаконно размещенные автосервис и кафе. При этом участок принадлежит городу и официально никем не арендован.

Ранее землепользователю было вручено уведомление о добровольном освобождении занятой территории, однако в указанный срок этого сделано не было. В итоге автосервис и кафе были демонтированы принудительно. При этом установить собственника и пользователя участка ККИ пока не удалось.

“Ъ-СПб” писал, что в начале июля сотрудники комитета по контролю за имуществом снесли сразу несколько незаконных заведений общепита в разных районах Петербурга.