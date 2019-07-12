В Петербурге за неделю демонтировали три незаконных заведения общепита

За текущую рабочую неделю, с 8 по 12 июля, комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга освободил три участка от незаконных заведений общепита. Два из них располагались в Южно-Приморском парке, сообщили в ККИ.

В частности, была демонтирована мангал-беседка на участке, находящемся в пользовании у ООО «Тверь-Авто Плюс» площадью 67 кв. м, из которых только 22 кв. м были заняты заведением общепита на законных основаниях. Также из-за отсутствия права на землю у владельцев кафе площадью 250 кв. м ККИ пришлось демонтировать сборный шатер и летнюю веранду и изъять 170 единиц уличной мебели.

Демонтаж еще одного заведения в Южно-Приморском парке закончился противоправными действиями в отношении сотрудников комитета: собственник незаконного кафе площадью 250 кв. м решил облить ревизоров бензином и угрожал поджогом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ККИ демонтировал еще одно летнее кафе, расположенное в Приморском парке Победы на Крестовском острове.