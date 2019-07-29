Суд арестовал на 15 суток и оштрафовал на 15 тыс. первых участников акции 27 июля

Щербинский районный суд назначил первые 12 суток административного ареста задержанному на несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в центре Москвы 27 июля Валерию Родину, сообщил правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката «ОВД-Инфо» Дениса Шведова. Кроме того, по данным проекта, Троицкий суд Москвы назначил первый штраф в 15 тыс. руб. Ивану Гаращуку, одному из задержанных.

Также штраф в 10 тыс. руб. получили Алексей Савельев (Останкинский суд), Илья и Матвей Соколовские (Нагатинский суд).

Все они обвиняются в участии в несанкционированном массовом мероприятии, «повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Напомним, в Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы. По официальным данным МВД, собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД. Среди задержанных оказался господин Гудков.

О том, как проходила акция, читайте в публикации “Ъ” «Москвичи и гости полиции».