В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 243 км дорог

В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 243 км дорог регионального значения и в городских агломерациях. В станице Васюринской Динского района в рамках этого нацпроекта уже заменено дорожное полотно на улице Железнодорожной. Рабочие отремонтировали 2,2 км проезжей части, ремонт обошелся в 14 млн руб. Всего в Краснодарской агломерации реконструируют 51 дорожный объект, общий объем финансирования на эти цели составил 2 млрд руб.

Елена Рыжкова