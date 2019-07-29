Georgian Airways потеряла почти $25 млн из-за запретов на прямое авиасообщение с РФ

Грузинская авиакомпания Georgian Airways потеряла почти $25 млн из-за запрета на прямое сообщение с Россией, говорится в сообщении авиаперевозчика. Компания обратилась к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь.

«Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Заявление Georgian Airways связано с решением правительства субсидировать транзитные авиарейсы из России в Тбилиси и Батуми через Ереван. «Правительство Грузии учло просьбу авиакомпании (об оказании финпомощи.— “Ъ”) и приняло решение частично компенсировать ущерб Georgian Airways, чем поддержало грузинскую компанию»,— отмечено в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию. Документ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

Сейчас в Грузии подводят первые итоги влияния российских санкций на туристическую отрасль страны. За первые недели после прекращения прямых авиарейсов Грузия потеряла примерно пятую часть турпотока из России, но россияне продолжают приезжать на грузинские курорты стыковочными рейсами, а также через сухопутную границу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Грузии недосчитались российских туристов».