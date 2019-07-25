Грузия решила субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии готовы выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление правительства. Согласно документу, соглашения о субсидировании будут подписаны как минимум с двумя авиакомпаниями.

Бумаги будут оформляться по каждому направлению не более чем на год. Правительство Грузии решило, что выплата на каждого привезенного транзитом в Грузию из России пассажира составит не более €90 без НДС.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию. Документ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

Сейчас в Грузии подводят первые итоги влияния российских санкций на туристическую отрасль страны. За первые недели после прекращения прямых авиарейсов Грузия потеряла примерно пятую часть турпотока из России, но россияне продолжают ехать на грузинские курорты стыковочными рейсами, а также через сухопутную границу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Грузии недосчитались российских туристов».