Ушел в отставку глава минэкологии Башкирии

Министр экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин подал в отставку, сообщил информированный источник "Ъ-Уфа". Господин Фатхуллин руководил ведомством с ноября 2018 года. Ранее, с 2014 года, он работал в правительстве Свердловской области (в Башкирию назначался, будучи заместителем директора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора Свердловской области).

Собеседник "Ъ-Уфа" сообщил, что министр написал заявление об уходе по собственному желанию, но в руководстве республики признают, что он не справился с задачей наведения порядка на рынке добычи природных ресурсов в Зауралье. «Он опытный чиновник, но на этом месте нужен другой тип руководителя — более решительный и умеющий вести боевые действия с нелегалами»,— отметил источник.

Собеседник в руководстве министерства в то же время заявил, что сотрудники не согласны с этой версией ухода Мирхайдара Фатхуллина. «Работа по борьбе с нелегальной добычей природных ресурсов при нем была серьезно усилена, рейды проводились в том числе по выходным — министр сам принимал в них участие. За полгода возбуждены сотни административных дел. В МВД направлены материалы для возбуждения уголовных дел с суммой ущерба 100 млн руб.»,— отметил он.

В числе вероятных сменщиков Мирхайдара Фатхуллина называют судью арбитражного суда Урала Искандарова.

Наталья Павлова