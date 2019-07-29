Власти Молдавии разрешили чиновникам визиты в Россию

Власти Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для парламентариев и членов правительства, сообщает «Sputnik Молдова». «Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в Российскую Федерацию и обсуждали вопросы двусторонней повестки»,— заявил президент республики Игорь Додон.

Господин Додон также напомнил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее пригласил главу молдавского кабмина Майе Санду в Москву для обсуждения отношений между двумя странами.

Запрет действовал с марта 2017 года, когда в Кишиневе заявили, что российские спецслужбы при пересечении границы подвергают визитеров допросам и обыскам. Спецслужбы стали проявлять пристальное внимание к молдавским чиновникам после того, как в Молдавии началось расследование дела об отмывании через Moldinconbank $22 млрд из РФ и были задержаны причастные к этой схеме лица, указазывали власти Молдавии.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Москва и Кишинев встали не с той ноты».