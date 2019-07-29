«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Запрет на пополнение электронных кошельков без идентификации личности снизит удобство сервиса и негативно скажется на отрасли, считает компания «Яндекс.Деньги». В Qiwi заявили, что запрет незначительно повлияет на бизнес.

«"Яндекс.Деньги" выражают обеспокоенность в связи с принятием поправок к ФЗ-161, устанавливающих новые ограничения для неидентифицированных электронных кошельков»,— сообщила компания (цитата по «РИА Новости»). По словам компании, «миллионы пользователей» лишаются единственной возможности, не выходя из дома, получить «удобный инструмент для небольших расчетов». Также инициатива создает препятствия «достижению целей государственной стратегии по повышению доступности финансовых услуг».

«Кроме того, изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей — а значит, в рост прозрачного денежного рынка и цифровой экономики»,— подчеркнула компания.

В Qiwi заявили, что цель поправок неясна, поскольку анонимный кошелек — «самый легкий» способ попробовать банковские услуги клиенту, привыкшему к наличным. «Если смотреть с точки зрения оборота, подавляющее большинство пользователей в нашей экосистеме являются идентифицированными»,— сообщили в Qiwi. По мнению компании, можно исключить «даже незначительное негативное влияние», потому что закон вступит в силу через год. «В любом случае использование анонимного кошелька для государства гораздо более прозрачно, чем использование наличных»,— отметили в Qiwi.

Напомним, согласно поправкам к закону о национальной платежной системе, одобренный Советом федерации 26 июля, клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации. Таким образом Росфинмониторинг борется с финансированием наркоторговли и терроризма. Запрет затронет около 10 млн человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками.

О том, как платежам уточнят регулирование, читайте в материале “Ъ” «ЦБ заглянет в нероссийские кошельки».