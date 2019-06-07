ФАС подрулила к «Ижавиа»

Приволжская транспортная прокуратура, оспаривающая в суде сделку управления АО «Ижавиа» с ООО «Поможем», заручилась поддержкой управления ФАС по Удмуртии. Регулятор возбудил против авиакомпании антимонопольное дело о возможном сговоре с управляющей компанией и неконкурентной закупке, ограничивающей участие других игроков. В «Ижавиа» настаивают, что сделка законная, поскольку другие крупные управляющие компании отказались работать с перевозчиком. Близкие к авиакомпании источники предполагают, что оба разбирательства связаны с корыстным интересом представителей надзорных органов.

В арбитражном суде Нижегородской области продолжается рассмотрение иска Приволжской транспортной прокуратуры к АО «Ижавиа» о признании незаконным договора управления с ООО «Поможем». В управление «Поможем» под руководством гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова республиканская авиакомпания и аэропорт Ижевска перешли в декабре 2018 года по распоряжению правительства Удмуртии, решившего разделить имущество на два отдельных юрлица для привлечения инвесторов. Вознаграждение ООО «Поможем» по условиям пятилетнего контракта оценивалось в 297 млн руб. с минимальными ежемесячными выплатами в 3,3 млн руб. Однако прокуратура посчитала сделку несогласованной с антимонопольной службой и дающей управляющей компании возможность заработать на распоряжении имуществом. Ответчики заявили, что управляющая компания не подпадает под закон о естественных монополиях, и согласование сделки не требовалось, а плата за управленческие услуги не привязана к финансовым результатам авиакомпании или аэропорта (см. “Ъ” от 28 мая).

К арбитражному разбирательству подключили управление ФАС по Удмуртии, которое в конце мая возбудило по материалам транспортной прокуратуры антимонопольное дело о нарушении АО «Ижавиа» и ООО «Поможем» законодательства о закупках и защите конкуренции. Как следует из приобщенных к делу материалов УФАС, незадолго до подписания соглашения совет директоров «Ижавиа» внес дополнения в положение о закупках авиакомпании, дающее право заключить договор управления с единственным поставщиком. За неделю до сделки в план закупок авиакомпании внесли поправки для подписания контракта с ООО «Поможем», что, по мнению регулятора и прокуратуры, может служить признаком сговора компаний. Наконец уведомление авиакомпании о закупке у единственного поставщика было опубликовано 17 декабря, через три дня после подписания договора. Решения совета директоров, полагают в прокуратуре и ФАС, исключили возможность открытых торгов и участие в них других управляющих компаний, поэтому сделку стоит признать незаконной. Несмотря на то, что антимонопольное дело пока не рассмотрено и решения по нему нет, материалы УФАС прокуратура намерена использовать как дополнительные доказательства в суде.

С новыми, как и прежними доводами истца, ответчики не согласны. Изменения в положении о закупках они назвали плановой работой. По словам представителя ответчика, подобные поправки вносятся минимум трижды в год и связаны со многими факторами, например с меняющейся ситуацией на нефтяном рынке или санкциями, лишающими «Ижавиа» возможности обслуживать авиапарк у украинской АО «Мотор Сич», и другими. Все изменения проходят согласование в едином республиканском центре закупок, а положение о закупках «Ижавиа» позволяет заключать договоры как на открытых торгах, так и с единственным поставщиком. Единственную возможную претензию к договору с ООО «Поможем» представители «Ижавиа» видят в нарушении сроков его размещения на сайте авиакомпании и объясняют это проволочками с подписанием документов в правительстве Удмуртии. При этом УФАС направило запросы по этому делу в несколько управляющих компаний и авиакомпании, которые могли бы участвовать в торгах «Ижавиа» (включая «Аэропорты регионов» и ОАО МАНН), и как минимум шесть из них заявили антимонопольщикам о том, что не заинтересованы в работе с удмуртской авиакомпанией, сообщили ответчики. В итоге суд отложил разбирательство до 26 июля.

Напомним, соглашение «Ижавиа» с ООО «Поможем» готовило правительство Удмуртской Республики, направив компании коммерческое предложение. Республиканские власти в своем отзыве в суд не видят нарушений законодательства и просят прекратить разбирательство.

В свою очередь источники в «Ижавиа» предполагают, что поводом для судебного процесса могла сталать «коррупционная составляющая» в Приволжской транспортной прокуратуре, с сотрудниками которой «не поделились». По данным источников, на компанию оказывается прокурорское давление вплоть до требований переоборудовать уборные в самолетах для инвалидов, что возможно лишь при изменении конструкции воздушных судов производителем. Близкие к транспортной прокуратуре собеседники “Ъ” считают соглашение потенциально коррупционным: по их словам, договор управления с ООО «Поможем» может быть заключен для вывода денег авиакомпании.

Роман Рыскаль