«Ижавиа» не вырулила в суде

Приволжская транспортная прокуратура оспорила в арбитражном суде договор АО «Ижавиа» с ООО «Поможем» на управление авиаузлом Удмуртии. Надзорный орган в первой инстанции доказал, что санкционированная правительством республики сделка недействительна. Параллельно республиканское УФАС возбудило антимонопольное дело о сговоре компаний с органами власти. Юристы «Ижавиа» намерены оспорить решение суда.

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел резонансное дело по иску Приволжской транспортной прокуратуры к удмуртской авиакомпании «Ижавиа» (100% принадлежит республике) и ООО «Поможем» под руководством менеджера Александра Синельникова – бывшего директора нижегородского аэропорта «Стригино». Предметом разбирательства стал пятилетний договор управления авиакомпанией и аэропортом Ижевска, подписанный в декабре 2018 года, после того, как правительство Удмуртии решило разделить авиаузел на два самостоятельных юрлица для привлечения инвесторов в реконструкцию аэропорта. Ее планировалось завершить к 2024 году.

ООО «Поможем» предполагалась как управляющая компания «Ижавиа» с функциями генерального директора. Ее общее вознаграждение за управленческие услуги оценивалось в 297 млн руб. с ежемесячными минимальными выплатами в 3,3 млн руб. Проверив контракт с единственным поставщиком, прокуратура посчитала, что сделка подпадает под закон о естественных монополиях, но не была согласована с антимонопольной службой.

Фактически надзорный орган доказывал, что договор управления потребовался для вывода денег республиканской авиакомпании. По словам собеседников “Ъ ” в транспортной прокуратуре, ООО «Поможем» выполняла функции генерального директора АО «Ижавиа» Александра Синельникова. Таким образом глава авиакомпании получал зарплату как руководитель, а по договору «Ижавиа» должна была перечислять средства аффилированной с ним управляющей компании. В транспортной прокуратуре полагают, что в доле оказалось и правительство республики, согласовавшее заключение договора. Как выяснилось в суде, незадолго до его подписания совет директоров «Ижавиа» дополнил положения о закупках пунктом о возможности подписать договор с единственным поставщиком, а в план закупок авиакомпании внесли поправки для заключения соглашения с ООО «Поможем». При этом уведомление о закупке у единственного поставщика услуг по управлению «Ижавиа» официально опубликовала через три дня после подписания договора, объяснив это техническим сбоем и проволочками с документацией в правительстве республики.

Ответчики с доводами прокуратуры не соглашались. По их словам, сделка и ее участники не попадают под действие закона о естественных монополиях, а УФАС Удмуртии не высказало никаких претензий к новой схеме управления, хотя тщательно изучает деятельность «Ижавиа». Как заявил в суде ее юрист Павел Кульнев, прокуратура злоупотребляет полномочиями, поскольку не имеет права оспаривать решение собственника авиакомпании. Он отметил, что минимущества Удмуртии вправе ориентироваться на решение совета директоров или игнорировать его при заключении сделок. Однако проводить процедуру конкурентных торгов акционерное общество не обязано, поскольку 223-ФЗ о закупках позволяет выбирать определенного поставщика. По словам господина Кульнева, сделка с ООО «Поможем» готовилась почти два года на основе коммерческого предложения, и никаких претензий у надзорных органов до прокурорской проверки к ней не возникало. Другие участники рынка не изъявили желания работать с авиакомпанией, которая к моменту заключения договора оказалась в преддефолтном состоянии и получила предупреждение Росавиации об отзыве лицензии за просроченные выплаты по аэропортовым услугам.Причиной тому, по словам Павла Кульнева, стали действия предыдущего директора, который после увольнения в мае 2018 года якобы заблокировал все ключи электронного доступа к расчетным счетам авиакомпании.

Все согласительные процедуры договора управления готовило правительство Удмуртии, которое, выступая третьим лицом в суде, поддерживало ответчиков. Его представитель заявил, что прокуратура не вникала в детали сделки, которая не нарушила ничьих прав, а ООО «Поможем» не могло распоряжаться активами авиакомпании. Однако все выступления ответчиков и третьего лица не убедили суд, который удовлетворил иск прокуратуры. Ответчики сообщили, что намерены оспаривать это решение вплоть до Верховного суда РФ.

Отметим, что в апреле после прокурорской проверки «Ижавиа» расторгло договор управления с «Поможем», вернув полномочия гендиректора Александру Синельникову. Затем авиакомпания обратилась в Удмуртское УФАС за согласованием спорной сделки. В мае транспортная прокуратура внесла представление главе республики Александру Бречалову. В правительстве Удмуртии сообщили “Ъ”, что предоставили прокурору свои разъяснения и заинтересованы «во всестороннем и объективном рассмотрении» этого спора, считая его прецедентным. В арбитражном суде представитель ООО «Поможем» заявил, что из-за разбирательства с прокуратурой управляющая компания понесла убытки в размере 10 млн руб. за неоплаченные три месяца управления, а также репутационные потери, компенсацию которых намерена потребовать в суде.

Добавим, что по материалам транспортной прокуратуры Удмуртское УФАС возбудило антимонопольное дело о нарушении АО «Ижавиа» и ООО «Поможем» законодательства о закупках и защите конкуренции (см. “Ъ” от 7 июня), юрлица и правительство проверяют на предмет сговора. Антимонопольное разбирательство приостановлено до вступления в силу решения арбитражного суда Нижегородской области.

Роман Рыскаль