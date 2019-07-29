Mail.ru внедрит свою почту в бортовую систему «КамАЗа»

Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему «КамАЗов», которые начнут производиться с осени 2019 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. Отмечается, что водители с помощью сервиса смогут оплатить коммунальные услуги, связь или отправить денежный перевод.

«Водителям “КамАЗа” станет доступен сервис оплаты штрафов ГИБДД в один клик и другие платежные функции почты Mail.ru»,— говорится в сообщении. Компания подчеркнула, что интерфейс почти аналогичен мобильному, поскольку в нем будут те же функции, включая использование нескольких аккаунтов и управление рассылками.

В начале года «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство планируется продавать по цене 30 тыс. руб. Оно объединяет несколько сервисов «Яндекса» и может управляться с помощью «Алисы».

Подробнее — в материале “Ъ” «“Яндекс” начнет продажи бортового компьютера».