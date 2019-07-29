Росприроднадзор Удмуртии и Кировской области присоединят к пермскому управлению

Минприроды России реорганизовало управления Росприроднадзора Удмуртии и Кировской области — их присоединят к пермскому ведомству. Новая структура будет называться Западно-Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ведомство разместят в Перми на ул. Крылова, 34. Председателем комиссии по реорганизации управления назначили его руководителя Ивана Мокшанова. Численность сотрудников управления составит 123 человека, годовой фонд оплаты труда — 36,1 млн руб. Объединение планируют завершить к 1 августа 2019 года.