5 процентов в общем объеме кредитования граждан на 1 июля 2019 года составила доля ссуд, платежи по которым просрочены более чем на квартал, сообщил ЦБ. За месяц доля «плохой просрочки» снизилась на 0,1 процентного пункта, достигнув минимального значения с апреля 2013 года (максимум показателя — 10,93% — был зафиксирован в начале марта 2016 года). Объем «плохой просрочки» в мае-июне 2019 года увеличивался заметно медленнее, чем объем кредитования. Так, в первом полугодии 2019 года рост портфеля однородных ссуд составил 1,4 трлн руб., или 9,7%, а объем просроченных более чем на один квартал ссуд за тот же период увеличился на 9,6 млрд руб., или на 1,2%.