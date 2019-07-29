Принцесса по лоукост-тарифу

Паромный оператор Moby SPL (судно «Принцесса Анастасия») ввел аналог лоукост-тарифа на маршруте из Петербурга в Хельсинки в надежде на спрос со стороны студентов и конкуренцию с автобусными перевозчиками на направлении. У последних цена ниже или сопоставима с поездкой на судне. Сидячие места продаются на палубе, где ранее размещался кинозал. Источники “Ъ” в отрасли сомневаются в высоком спросе на услугу. Аналитики, наоборот, считают, что в комплексе с сопутствующими услугами на борту судна (duty free, бары), а также комфортным прохождением таможни предложение перспективное.

О вводе нового тарифа говорится в сообщении Moby SPL. Услуга действует до конца августа, при этом, по словам коммерческого директора компании Алексея Сухоцкого (до этого работал в АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"», которое также намерено создать судоходную компанию), «Принцесса Анастасия» может ввести сервис на постоянной основе.

Стоимость проезда на палубном сидячем месте составляет около 1,6 тыс. рублей (по курсу ЦБ на 26 июля), следует из данных сервиса бронирования. Продолжительность в пути — 13 часов (отправление в 19:00 из Петербурга с прибытием в 08:00 в Хельсинки). Помещение находится на восьмой палубе судна и, согласно открытым данным, использовалось ранее как кинозал. Примечательно, что билеты на киносеанс продавались за €5 — цену, которую сейчас оператор указывает как стоимость бронирования палубного места. Для сравнения, стоимость размещения в каюте начинается от 2,5 тыс. рублей.

Компания Moby SPL основана в результате слияния St. Peter Line и итальянского паромного оператора Moby S.p.A в 2016 году. Судну «Принцесса Анастасия» более 30 лет. Сейчас оно заходит в порты Петербурга, Таллина, Стокгольма и Хельсинки. По данным Moby SPL, в 2018 году оператор перевез 313 тыс. пассажиров, в 2019 году компания планирует обслужить на 10% больше. Компания также заявляла о возможном открытии паромного сообщения между Петербургом и портом Пионерский в Калининграде в навигацию 2020 года.

Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что новый тариф — ноу-хау компании, но «не коммерческая история»: высокого спроса у такого сервиса не будет, говорит топ-менеджер одной из компаний. Источник “Ъ” указывает, что бюджетным перевозчиком на Балтике считается Tallink. Стоимость проезда на маршруте между Хельсинки и Таллином у него составляет €17 (3,5 часа в пути) или €20 (с ночевкой в каюте). У другого оператора на Балтике — Viking Line — на аналогичном маршруте цены стартуют от €32.

Генеральный директор АО «Евролайнс» (автоперевозчик, работает под брендом Lux Express) Райт Реммель не видит конкурента со стороны парома «Принцесса Анастасия». «Это совершенно разные продукты: время, набор услуг на борту, уровень комфорта»,— говорит он, добавляя, что 30% путешествующих в Хельсинки на автобусах Lux Express планируют продолжить поездку на пароме одного из местных операторов.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», регулярность автобусного и железнодорожного движения на маршруте между Хельсинки и Петербургом значительно превосходит водное сообщение. Стоимость автобусных перевозок составляет 1–1,4 тыс. рублей, поезда «Аллегро» — от 2,2 тыс. рублей (на 25% выше предложения Moby SPL), цены на авиабилеты — 8–9 тыс. рублей. Стоимость поездки на райдшеринговом сервисе BlaBlacar составляет около 300 рублей. В Moby SPL не прокомментировали ожидания по прогнозному увеличению пассажиропотока с вводом новых тарифов и операционные показатели за 2019 год.

По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, уровень комфорта и безопасности на пароме существенно выше, а процедура прохождения таможенного досмотра на границе комфортнее. «Сервис, несомненно, будет пользоваться спросом. С учетом возможности посетить бары и рестораны, а также duty free, аквазону и кинотеатр такой вариант может быть интересен также с точки зрения продвижения паромных перевозок»,— говорит эксперт.

Яна Войцеховская