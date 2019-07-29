Православные Северной Осетии претерпели от древней веры

Прихожане православных храмов Северной Осетии жалуются «на дискриминацию в отношении христиан, которая связана с идейными установками руководства республики». В обращении к архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду (Горбачеву) они приводят факты притеснений со стороны приверженцев так называемой традиционной осетинской религии. Священнослужитель, в свою очередь, заявил о намерении довести информацию до патриарха и обратиться в правоохранительные органы для проверки фактов. “Ъ” не удалось получить комментарий в Московской патриархии. Эксперт говорит, что жестких заявлений не последует, поскольку это «противоречит современной национальной миссии РПЦ и национальной политике центра в регионах».

Обращение прихожан к владикавказскому архиепископу появилось после того, как член молодежного парламента Северной Осетии Роман Габараев в социальных сетях в нецензурной форме призвал изгонять христиан из республики. После этого господин Габараев опубликовал пост, в котором опроверг свое авторство. Однако на странице молодежного парламента появилась запись с осуждением поступка Романа Габараева, а сам он был исключен из этой общественной организации.

В обращении говорится, что это не единственный прецедент. Православные утверждают, что «атака на православное духовенство и верующих идет по возрастающей все последние годы»: «Мы, православные жители Алании, заявляем, что в течение нескольких последних лет в республике с молчаливого одобрения властей происходит жесткое давление на православную церковь и православных христиан».

Авторы полагают, что «дискриминация в отношении христиан связана с идейными установками руководства Республики Северная Осетия—Алания, которые оно формально прикрывает заявлениями о важности празднования 1100-летия крещения Алании».

В официальных республиканских СМИ, говорится в обращении, «адепты "истинной веры" в своих материалах методично проводят черту между "своей" и "не своей" верой», а «появление экстремистских лозунгов типа "Кто принял христианство, тот перестал быть осетином" транслируется активистами околовластных традиционалистских групп». В обращении перечисляются объекты культурного наследия, которые последователи «традиционной религии фактически присвоили, а в некоторых местах сбросили в пропасть иконы и памятные камни». Кроме того, авторы говорят, например, о запрете доступа в древнюю святыню Реком людям, на которых замечен православный нательный крест.

Северная Осетия активно готовится к празднованию 1100-летия крещения Алании, однако из обращения следует, что перечень мероприятий «полностью игнорирует православную тематику»: «Комитет по проведению празднования включил в план ремонт стадиона, реконструкцию калосборников, канализации и проведение турнира по вольной борьбе. Но не включены ни роспись кафедрального собора в центре Владикавказа, ни завершение строительства храма Александра Невского, ни поддержка православной гимназии и иных социальных проектов церкви».

«К сожалению, именно так все и происходит, и я не вижу иного пути, чем действовать довольно жестко,— прокомментировал “Ъ” обращение архиепископ Аланский и Владикавказский Леонид.— Реакция будет обязательно, потому что отпускать эту ситуацию нельзя».

При этом архиепископ видит не только угрозу для православия, но и то, что ситуация «может перерубить духовную пуповину, которая связывает нашу малую родину Осетию-Аланию с нашей большой родиной Россией». Иерарх сказал, что намерен обратиться в правоохранительные органы с тем, чтобы была дана оценка поступку члена молодежного парламента Романа Габараева. «Я проработал во многих странах и видел, к чему такие вещи привели на Украине — там тоже все начиналось с таких единичных случаев»,— добавил он. Архиепископ Леонид сообщил, что информация о ситуации будет доведена до патриарха Кирилла, полномочного представителя в СКФО Александра Матовникова и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

“Ъ” не удалось получить комментарий в Московской патриархии.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин подтвердил “Ъ”, что конфликт между осетинскими язычниками и православными разгорается уже не первый год. «Суть разногласий в том, что для язычников некоторые храмы являются по сути древними святилищами (дзуарами) осетинской традиционной религии, а священные рощи являются особо почитаемыми местами со своими правилами поведения,— пояснил эксперт.— В святилище Реком запрещен вход женщинам. Святилище "Мады Майрам дзуар" в Куртатинском ущелье старейшины хотят сделать языческим, хотя для РПЦ это место, связанное с иконой Божией Матери, подаренной аланам еще царицей Тамарой.

Присутствие православных икон в святилищах и рощах язычники считают кощунством, а православные считают оскорблением то, что националисты выбрасывают иконы из храмов на местах своих святилищ».





Господин Лункин отмечает, что осетинское язычество имеет глубокие корни: народная вера с христианскими элементами господствовала на территории Осетии вплоть до ее вхождения в Российскую империю в XIX веке и начала православной миссии. «Память о священных рощах сохранялась всегда, возрождение язычества наряду с православием произошло в начале 1990-х годов,— уточнил он.— Совет старейшин "Стыр Ныхас", объединяющий представителей Северной и Южной Осетии, выступает за сохранение священных рощ и возрождение "осетинской веры"».

Замминистра республики по делам национальностей Алан Багиев, комментируя “Ъ” обращение православных, сказал, что официальные органы Северной Осетии «не могут выйти на авторов»: «Мы их ищем, чтобы детально разобраться с тем, о чем они пишут, и если такие проблемы есть, решить их совместно». Господин Багиев добавил, что в ближайшее время будет организована дискуссия «всех заинтересованных сторон», чтобы решить все вопросы, о которых говорится в обращении к архиепископу.

Господин Лункин говорит, что «власти не в состоянии согласовывать интересы разных сторон и действовать в рамках закона, а не предпочтений, а руководство епархии РПЦ не готово к компромиссам».

«Руководство РПЦ и правоохранительные органы не пойдут на конфликт с сильным национальным осетинским движением,— прогнозирует эксперт.— Это противоречит современной национальной миссии РПЦ и национальной политике центра в регионах. У осетинских властей на самом деле нет выбора — они должны поддерживать национальное язычество и искать компромисс с РПЦ».

Заур Фарниев, Владикавказ; Павел Коробов